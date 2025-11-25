मेल ओपन किए बिना ही दिख जाएगी फोटो और अटैचमेंट, Gmail में आना वाला है नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब आपको जीमेल नोटिफिकेशन से ही मेल में आई फोटो और अटैचमेंट का प्रीव्यू दिख जाएगा. इसके लिए मेल ओपन करने की जरूरत नहीं होगी. बताया जा रहा है कि जीमेल जल्द ही एंड्रॉयड के लिए यह फीचर रोल आउट करने वाली है. अभी एंड्रॉयड पर कोई मेल आने पर जीमेल केवल सेंडर का नाम, सब्जेक्ट और मैसेज का प्रीव्यू दिखाती है, लेकिन अब यह बदल जाएगा. गूगल अब इसमें विजुअल भी एड करने जा रही है, जिससे फोटो आदि मेल ओपन किए बिना ही दिख जाएगी.

नोटिफिकेशन में होने जा रहे हैं ये बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नोटिफिकेशन लेआउट में कई विजुअल चेंजेज देखने को मिलेगा. अगर किसी मेंल में अटैचमेंट है तो सब्जेक्ट लाइन के आगे एक पेपरक्लिप का सिंबल नजर आएगा. इसके अलावा राइट साइड पर दिखने वाली प्रोफाइल इमेज की जगह अगर अटैचमेंट में कोई फोटो है तो उसका थंबनेल प्रीव्यू दिखेगा. इससे यूजर को जीमेल खोले बिना ही फोटो देखने का मौका मिल जाएगा. जैसे ही नोटिफिकेशन को एक्सपैंड किया जाएगा, इसका बड़ा और रेक्टेंगुलर प्रीव्यू नजर आएगा. इसमें अभी की तरह टेक्स्ट पर फोकस न होकर अटैचमेंट प्रीव्यू को दिखाया जाएगा.

इसके अलावा अगर किसी मेल में एक साथ कई इमेज हैं तो जीमेल मेन प्रीव्यू के नीचे एडिशनल थंबनेल के जरिए इन्हें प्रदर्शित करेगी. वहीं अगर किसी मेल में PDF और डॉक्यूमेंट जैसी नॉन-इमेज अटैचमेंट है तो उनके फाइल नेम वाली लेबल पिल दिखेगी.

क्या AI को ट्रेन करने के लिए हो रहा जीमेल का यूज?

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि गूगल आपके जीमेल पर आए ईमेल, अटैचमेंट और चैट को पढ़कर अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग दे रहा है. इस सिलसिले में कई दावे किए गए थे. हालांकि, गूगल ने इन दावों को खारिज किया है. कंपनी ने कहा कि ये सभी दावे भ्रामक हैं और जीमेल के कंटेट का यूज Gemini AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जा रहा.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy S25 पर मिल रही शानदार छूट, इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा