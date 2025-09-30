हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकहीं देर न हो जाए! इस दिन खत्म हो जाएगी Flipkart Big Billion Days Sale 2025, अब मिलेंगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट

कहीं देर न हो जाए! इस दिन खत्म हो जाएगी Flipkart Big Billion Days Sale 2025, अब मिलेंगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट ने अपनी बहुप्रतीक्षित बिग बिलियन डेज़ सेल की अंतिम तिथि का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Sep 2025 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट ने अपनी बहुप्रतीक्षित बिग बिलियन डेज़ सेल की अंतिम तिथि का ऐलान कर दिया है. यह सेल 23 सितंबर से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत में ही फ्लिपकार्ट के ब्लैक और VIP ग्राहकों को 24 घंटे का अर्ली एक्सेस दिया गया था. सेल के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्टवॉच, TWS ईयरबड्स, होम अप्लायंसेज़, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और पीसी जैसी कैटेगरी पर तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं.

कब खत्म होगी सेल और क्या हैं बैंक ऑफर?

फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल माइक्रोसाइट के अनुसार, यह मेगा सेल 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी, जो दुर्गा पूजा त्योहार के साथ मेल खाती है. इसके अलावा, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों को 10% अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है.

प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डील

इस बार सेल का सबसे बड़ा आकर्षण प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं. iPhone, Google Pixel और Samsung के हाई-एंड मॉडल्स पर भारी कटौती की गई है.

  • iPhone 16 – 53,999 रुपये
  • iPhone 16 Pro – 77,999 रुपये
  • iPhone 16 Pro Max – 99,499 रुपये
  • Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon Variant) – 38,999 रुपये
  • Google Pixel 9 – 52,999 रुपये

मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर ऑफर्स

फ्लिपकार्ट ने मिड-बजट स्मार्टफोन्स की कीमतों में भी जबरदस्त कमी की है.

  • Vivo T4R – 17,499 रुपये
  • Oppo K13 – 14,999 रुपये
  • Vivo T4 Pro – 25,499 रुपये

मोटोरोला स्मार्टफोन्स पर कीमतों में गिरावट

मोटोरोला के कई मॉडलों को भी कम कीमत पर पेश किया गया है.

  • Motorola Edge 60 Pro – 24,999 रुपये
  • Moto G96 – 14,999 रुपये
  • Motorola Edge 60 Fusion – 19,999 रुपये

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. अगर आप स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह सही मौका है, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद ये धमाकेदार डील्स खत्म हो जाएंगी.

Published at : 30 Sep 2025 12:20 PM (IST)
