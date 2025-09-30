किस देश के पास है दुनिया की सबसे एडवांस ऑटोमैटिक मिसाइल, जानिए किस टेक्नोलॉजी पर करती है काम

दुनिया में अगर सबसे एडवांस ऑटोमैटिक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो अमेरिका का नाम सबसे आगे आता है. अमेरिका ने कई ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो AI और मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिद्म पर काम करती हैं. इनमें JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) और Patriot Missile System प्रमुख हैं. JASSM अपने आप टारगेट तक पहुंचने की क्षमता रखती है जबकि Patriot सिस्टम हवा में उड़ रही दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को तुरंत पहचानकर नष्ट कर देता है.