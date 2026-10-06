ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook खोलते ही दिखेंगे फुल-स्क्रीन वीडियो, Meta बदल रहा App का अंदाज

Facebook खोलते ही दिखेंगे फुल-स्क्रीन वीडियो, Meta बदल रहा App का अंदाज

Facebook खोलते ही अब Feed की जगह फुल-स्क्रीन वीडियो नजर आ सकते हैं. Meta कुछ यूजर्स के लिए नए वीडियो-फर्स्ट एक्सपीरियंस की टेस्टिंग करने जा रहा है. जानिए यह नया बदलाव क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मार्केटप्लेस विक्रेताओं के लिए नया 'सेलर' ऐप परीक्षण में है.

Facebook खोलते ही सबसे पहले Feed देखने की आदत अब बदल सकती है. Meta अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो-फर्स्ट एक्सपीरियंस की टेस्टिंग करने जा रहा है, जिसमें कुछ यूजर्स को ऐप खुलते ही सीधे फुल-स्क्रीन वीडियो दिखाई देंगे. कंपनी के मुताबिक, यह टेस्ट इस साल के आखिर में शुरू किया जाएगा, हालांकि यह बदलाव सभी यूजर्स के लिए नहीं होगा.

शुरुआत में सिर्फ कुछ यूजर्स को इस नए एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाया जाएगा. कंपनी का कहना है कि लोग ज्यादा इमर्सिव और विजुअल कंटेंट देखना चाहते हैं. Facebook पर वीडियो अब सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है. लोग इसके जरिए बातचीत हो रही है, कम्युनिटीज बन रही हैं और खरीदारी भी शुरू हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Facebook पर वीडियो एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10a हुआ महंगा, अब खरीदने के लिए देने होंगे 6,000 ज्यादा
Google Pixel 10a हुआ महंगा, अब खरीदने के लिए देने होंगे 6,000 ज्यादा
टेक्नोलॉजी
फोन के Speaker में जमी धूल ऐसे होगी साफ, Sound Quality भी रहेगी बेहतर
फोन के Speaker में जमी धूल ऐसे होगी साफ, Sound Quality भी रहेगी बेहतर
टेक्नोलॉजी
Adobe Photoshop हुआ छात्रों के लिए फ्री, 1 साल तक मिलेगी प्रो एडिटिंग
Adobe Photoshop हुआ छात्रों के लिए फ्री, 1 साल तक मिलेगी प्रो एडिटिंग
टेक्नोलॉजी
हर महीने 3000 का बिल आता है तो कितने पैनल वाला सोलर लगवाएं? जानें हिसाब
हर महीने 3000 का बिल आता है तो कितने पैनल वाला सोलर लगवाएं? जानें हिसाब

Facebook पर ऐसे बदलेगा वीडियो एक्सपीरियंस

Meta के Facebook प्रमुख Tom Allison ने बताया कि कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए नया एक्सपीरियंस तैयार कर रही है, जो Facebook पर ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं. नए टेस्ट के तहत ऐप खोलते ही कुछ लोगों के सामने फुल-स्क्रीन वीडियो शुरू होगा, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना Facebook Feed हटा दिया जाएगा. कंपनी का Classic Feed एक अलग सेकेंड टैब के तौर पर उपलब्ध रहेगा. टेस्ट में शामिल यूजर्स जरूरत के मुताबिक वीडियो एक्सपीरियंस और पुराने Feed के बीच जा सकेंगे. 

Marketplace के 10 साल पूरे होने पर बड़ा बदलाव

Facebook का यह वीडियो टेस्ट ऐसे समय में सामने आया है, जब Marketplace को शुरू हुए 10 साल पूरे हो रहे हैं. Tom Allison के मुताबिक, Marketplace की शुरुआत उस समय हुई थी, जब Facebook ने देखा कि लोग पहले से ही Groups के जरिए सामान खरीदने और बेचने का काम कर रहे थे. इसी के साथ कंपनी ने लगातार सामान बेचने वाले यूजर्स के लिए Seller नाम का एक नया ऐप भी टेस्ट करना शुरू किया है. 

यह भी पढ़ें - अब महंगा गेमिंग सेटअप छोड़ें, 48 रुपये से JioGames पर खेलें Cricket 26

Sellers के लिए आया नया Seller ऐप

Seller ऐप को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो Marketplace पर अक्सर सामान बेचते हैं. इसमें बिक्री से जुड़े कई जरूरी टूल्स एक ही जगह मिलेंगे. इस ऐप में AI की मदद से लिस्टिंग तैयार करने की सुविधा, एक यूनिफाइड इनबॉक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी शामिल है. Seller ऐप Facebook से जुड़ा रहेगा, इसलिए विक्रेता उसी नेटवर्क के जरिए खरीदारों और अपनी कम्युनिटीज तक पहुंच बनाए रख सकेंगे.कंपनी का कहना है कि इसका मकसद बड़ी संख्या में प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले सेलर्स के लिए बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाना है. 

यह भी पढ़ें - Airtel ने लॉन्च किया IQ Gateway, SMS से WhatsApp तक सब एक Platform पर

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
FACEBOOK TECH NEWS HINDI Facebook Full Screen Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10a हुआ महंगा, अब खरीदने के लिए देने होंगे 6,000 ज्यादा
Google Pixel 10a हुआ महंगा, अब खरीदने के लिए देने होंगे 6,000 ज्यादा
टेक्नोलॉजी
फोन के Speaker में जमी धूल ऐसे होगी साफ, Sound Quality भी रहेगी बेहतर
फोन के Speaker में जमी धूल ऐसे होगी साफ, Sound Quality भी रहेगी बेहतर
टेक्नोलॉजी
Adobe Photoshop हुआ छात्रों के लिए फ्री, 1 साल तक मिलेगी प्रो एडिटिंग
Adobe Photoshop हुआ छात्रों के लिए फ्री, 1 साल तक मिलेगी प्रो एडिटिंग
टेक्नोलॉजी
हर महीने 3000 का बिल आता है तो कितने पैनल वाला सोलर लगवाएं? जानें हिसाब
हर महीने 3000 का बिल आता है तो कितने पैनल वाला सोलर लगवाएं? जानें हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR में जोड़े 16.18 लाख संदिग्ध नाम? रिपोर्ट पर आया निर्वाचन अधिकारी का पहला बयान
UP SIR में जोड़े 16.18 लाख संदिग्ध नाम? रिपोर्ट पर आया निर्वाचन अधिकारी का पहला बयान
क्रिकेट
आज अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे विराट का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड? लखनऊ में पहला टी20
आज अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे विराट का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड? लखनऊ में पहला टी20
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
इंडिया
पीएम मोदी की सेहत का क्या है राज? पॉडकास्ट में खुद बताया
पीएम मोदी की सेहत का क्या है राज? पॉडकास्ट में खुद बताया
इंडिया
भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'
भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'
Home Tips
How To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार
दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार
राजस्थान
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget