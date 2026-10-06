ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने लॉन्च किया IQ Gateway, SMS से WhatsApp तक सब एक Platform पर

Airtel ने लॉन्च किया IQ Gateway, SMS से WhatsApp तक सब एक Platform पर

SMS, WhatsApp, RCS और बिजनेस कॉल के लिए अलग-अलग सिस्टम का झंझट अब कम हो सकता है. Airtel ने IQ Gateway लॉन्च किया है. जानिए Airtel का यह नया प्लेटफॉर्म क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • IQ Verify और साइलेंट ऑथेंटिकेशन फ्रॉड, OTP जोखिम घटाएगा.

आज के समय में कंपनियों के लिए यूजर्स तक सही समय पर सही मैसेज पहुंचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि इन कम्युनिकेशन चैनल्स को सुरक्षित तरीके से मैनेज किया जाए. SMS, WhatsApp, RCS और बिजनेस कॉल जैसी अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग सिस्टम और वेंडर्स पर निर्भरता कई बार कंपनियों के लिए काम को मुश्किल बना देती है. इसी समस्या को कम करने के लिए Airtel Business ने अपना नया Airtel IQ Gateway लॉन्च किया है. कंपनी इसे भारत का पहला ऐसा बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बता रही है, जो टेलीकॉम-ग्रेड नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ काम करता है. 

Airtel IQ Gateway क्याा है?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
iPhone हो गया है Slow, तो नया लेना पड़ेगा या पुराने वाले को भी ठीक कर सकते हैं? जान लें
iPhone हो गया है Slow, तो नया लेना पड़ेगा या पुराने वाले को भी ठीक कर सकते हैं? जान लें
टेक्नोलॉजी
Vivo S2 FE और V80 आज होंगे लॉन्च, बैटरी से डिस्प्ले तक मिलेगा अपग्रेड
Vivo S2 FE और V80 आज होंगे लॉन्च, बैटरी से डिस्प्ले तक मिलेगा अपग्रेड
टेक्नोलॉजी
फोन चोरी के बाद देर न करें, तुरंत करें ये 3 काम
फोन चोरी के बाद देर न करें, तुरंत करें ये 3 काम
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?

Airtel IQ Gateway में SMS, WhatsApp, Rich Communication Services (RCS), बिजनेस वॉयस कम्युनिकेशन और नंबर वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है. यह प्लेटफॉर्म DPDP के अनुरूप तैयार किया गया है. Airtel के मुताबिक, इसका मकसद कंपनियों को यूजर्स से बातचीत के लिए अलग-अलग टूल्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच जाने की जरूरत को कम करना है. कंपनियां एक यूनिफाइड डैशबोर्ड के जरिए अपने सभी कम्युनिकेशन चैनल्स को मैनेज कर सकती हैं. इसमें रियल-टाइम एनालिटिक्स और डिलीवरी रिपोर्टिंग भी मिलती है, जिससे यह देखा जा सकता है कि मैसेज सही तरीके से डिलीवर हो रहे हैं या नहीं. 

मैसेज फेल होने पर ऐसे बदलेगा सर्विस प्रोवाइडर

प्लेटफॉर्म में बैकअप सर्विस प्रोवाइडर्स पर ऑटोमैटिक स्विचिंग और कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच इंटेलिजेंट रूटिंग की सुविधा भी दी गई है. इसका मतलब है कि किसी कम्युनिकेशन चैनल या सर्विस में समस्या आने पर सिस्टम उपलब्ध दूसरे ऑप्शन की ओर स्विच कर सकता है. Airtel के अनुसार, यह सुविधा खासतौर पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकारी संस्थानों, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए यूजफुल हो सकती है, जहां यूजर्स तक सुरक्षित और भरोसेमंद कम्युनिकेशन पहुंचाना जरूरी होता है. 

Airtel IQ Gateway में क्या-क्या शामिल है?

Airtel IQ Gateway में Airtel IQ Verify नाम का फ्रॉड-स्कोरिंग सिस्टम भी शामिल है. यह नेटवर्क, डिवाइस और यूसेज से जुड़े सिग्नल्स को देखकर गलत एक्टिविटी की पहचान करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल गलत अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट टेकओवर और अचानक बढ़ने वाले आर्टिफिशियल ट्रैफिक को पहचानने के लिए किया जा सकता है. कंपनी ने SMS Pumping Fraud से सुरक्षा पर भी जोर दिया है. इसमें बॉट्स के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी इंटरनेशनल OTP ट्रैफिक बनाया जाता है, जिससे कंपनियों का मैसेजिंग खर्च बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें - Redmi 17C से OnePlus N6x तक, किस फोन में मिलती है बेहतर टेक्नोलॉजी?

IQ Gateway में Silent Authentication

IQ Gateway में Silent Authentication भी दिया गया है. यह चेक करता है कि मोबाइल नंबर उसी एक्टिव SIM से जुड़ा है या नहीं, जो यूजर के डिवाइस में मौजूद है. Airtel के अनुसार, इससे कुछ मामलों में OTP आधारित लॉगिन पर निर्भरता कम हो सकती है और SIM-Swap साथ ही Social Engineering जैसे जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें - AI खतरे पर अलर्ट, OpenAI से सॉफ्टबैंक तक उठी न्यूक्लियर लेवल सुरक्षा की मांग

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Airtel IQ Gateway Communication Platform
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone हो गया है Slow, तो नया लेना पड़ेगा या पुराने वाले को भी ठीक कर सकते हैं? जान लें
iPhone हो गया है Slow, तो नया लेना पड़ेगा या पुराने वाले को भी ठीक कर सकते हैं? जान लें
टेक्नोलॉजी
Vivo S2 FE और V80 आज होंगे लॉन्च, बैटरी से डिस्प्ले तक मिलेगा अपग्रेड
Vivo S2 FE और V80 आज होंगे लॉन्च, बैटरी से डिस्प्ले तक मिलेगा अपग्रेड
टेक्नोलॉजी
फोन चोरी के बाद देर न करें, तुरंत करें ये 3 काम
फोन चोरी के बाद देर न करें, तुरंत करें ये 3 काम
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
बिहार
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया
Bypolls Election 2026 Live: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
LIVE: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
क्रिकेट
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
इंडिया
नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप
नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
पत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास
पत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget