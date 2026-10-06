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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब महंगा गेमिंग सेटअप छोड़ें, 48 रुपये से JioGames पर खेलें Cricket 26

अब महंगा गेमिंग सेटअप छोड़ें, 48 रुपये से JioGames पर खेलें Cricket 26

Cricket 26 अब महंगे gaming setup के बिना भी खेला जा सकता है. JioGames Pro Pass के जरिए इस गेम को cloud gaming पर 48 रुपये से खेला जा सकता है. जानिए Cricket 26 में क्या खास मिलेगा

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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  • यह गेम डेस्कटॉप, मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध है.

क्रिकेट गेम खेलने के लिए अब हर बार महंगा गेमिंग सेटअप खरीदने की जरूरत नहीं है. JioGames ने अपने Pro Pass के जरिए Cricket 26 को उपलब्ध करा दिया है. यह The Ashes का आधिकारिक गेम है और अब इसे cloud gaming के जरिए खेला जा सकता है. खास बात यह है कि JioGames का इस्तेमाल सिर्फ Jio यूजर्स तक सीमित नहीं है. मोबाइल या ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करने वाला कोई भी यूजर इस प्लेटफॉर्म पर Cricket 26 खेल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि JioGames Pro Pass की कीमत कितनी है. 

कितनी है JioGames Pro Pass की कीमत?

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Cricket 26 को JioGames Pro Pass की गेम लाइब्रेरी में शामिल किया गया है. इसका फायदा यह है कि गेम खेलने के लिए इसे अलग से खरीदने या इसके लिए डेडिकेटेड गेमिंग हार्डवेयर में निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है. गेम को subscription के जरिए क्लाउड से सीधे स्ट्रीम किया जा सकता है. JioGames Pro Pass की शुरुआत non-Jio यूजर्स के लिए 48 रुपये से होती है. इसके अलावा 98 रुपये और 398 रुपये वाले प्लान भी उपलब्ध हैं.

वहीं Jio यूजर्स को eligible Pro Pass plans पर 100 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. इसके चलते उनके लिए Pro Pass की कीमत 298 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा 1-Year Pro Pass के साथ Gaming Controller वाला ऑप्शन भी चुना जा सकता है. 

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कई डिवाइस पर खेल सकेंगे Cricket 26

Cricket 26 को खेलने के लिए यूजर्स के पास कई ऑप्शन हैं. Desktop और Laptop पर इसे Chrome ब्राउजर के जरिए cloudplay.jiogames.com से एक्सेस किया जा सकता है. Android फोन पर JioGames App के जरिए गेम खेला जा सकता है, जबकि iPhone यूजर्स के लिए भी JioGames App उपलब्ध है. इसके अलावा Jio Set-Top Box पर JioGames App और Android TV पर Google Play Store से JioGames App के जरिए Cricket 26 खेला जा सकता है. 

Cricket 26 में मिलेंगे कई गेमिंग मोड

Cricket 26 में खिलाड़ियों को Management Career, Pro Team और multiplayer जैसे कई गेमिंग मोड मिलते हैं. इसमें Ashes mode को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जबकि Academy creation suite से अपनी एकेडमी बनाने का ऑप्शन मिलता है. साथ ही batting और gameplay mechanics को बेहतर किया गया है. JioGames Pro Pass के जरिए यह गेम cloud gaming पर खेला जा सकता है, इसलिए अलग से महंगा gaming setup खरीदना जरूरी नहीं है.
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 06 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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TECH NEWS HINDI Jiogames Pro Pass Cricket 26
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