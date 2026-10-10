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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट124-6 से 390 रनों तक पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, मैट रेनशॉ ने करवाई ऐतिहासिक वापसी

124-6 से 390 रनों तक पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, मैट रेनशॉ ने करवाई ऐतिहासिक वापसी

SA vs AUS 1st Test Day 2 Highlights: डरबन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 390 रन बनाए. एक समय कंगारू टीम के सिर्फ 124 रनों पर 6 विकेट गिर गए थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Oct 2026 09:56 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन के किंग्समीड में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. खराब शुरुआत के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 390 रन बना डाले. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ संकटमोचक बनें. 84 पर 4 और 124 पर 6 विकेट गंवाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐतिहासिक वापसी की. ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच नंबर पर उतरे मैट रेनशॉ ने 190 रनों की दमदार पारी खेली. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 27 रनों पर एक विकेट गंवा दिया. रियान रिकल्टन जीरो पर पवेलियन लौटे. 

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सिर्फ 24 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने मार्नस लाबुशेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की. स्मिथ 25 और लाबुशेन 37 रन बनाकर आउट हुए. 

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84 रनों पर 4 विकेट गिरे तो जिम्मेदारी रेनशॉ ने संभाली. हालांकि, दूसरे छोर पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया. एलेक्स कैरी 14 और ब्यू वेब्सटर 04 रन बनाकर आउट हो गए. अब 124 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर गए थे. यहां से रेनेशॉ ने कप्तान पैट कमिंस के साथ सातवें विकेट के लिए 191 गेंदों में 86 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया. कमिंस 6 चौकों के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए. 

इसके बाद रेनेशॉ ने नाथन लियोन (27) के साथ 9वें विकेट के लिए 134 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. रेनेशॉ ने जोश हेजलवुड (नाबाद 5) के साथ अंतिम विकेट के लिए 26 रन जुटाए. रेनशॉ ने 397 गेंद में 190 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 21 चौके और एक छक्का लगाया.

दक्षिण अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. वहीं मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए. इसके अलावा एनरिक नॉर्त्जे को 2 विकेट हाथ लगे. वहीं एक विकेट साइमन हार्मर ने चटकाया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम को 9वीं गेंद पर रियान रिकल्टन (00) के रूप में पहला झटका लगा. साउथ अफ्रीकी पारी के 8.4 ओवरों के बाद खराब रोशनी के चलते खेल रोका गया और कुछ देर बाद स्टंप्स की घोषणा कर दी गई. फिलहाल एडन मार्करम 15 रन और डेविड बेडिंघम 12 रन बनाकर नाबाद हैं.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Nathan Lyon South Africa Vs Australia Matt Renshaw SA Vs AUS 1st Test
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