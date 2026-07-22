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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI नियमों में छोटी सी गलती भी बन सकती है बड़ा खतरा! नई स्टडी ने बताई चौंकाने वाली वजह

AI नियमों में छोटी सी गलती भी बन सकती है बड़ा खतरा! नई स्टडी ने बताई चौंकाने वाली वजह

Artificial Intelligence: ये स्टडी अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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  • यह 'फ्री-राइडिंग' भविष्य में बड़ा सुरक्षा जोखिम बन सकती है।

Artificial Intelligence: टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विस्तार कर रहा है. आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों के काम करने के तरीकों को काफी आसान बनाया है. लेकिन अब कई देशों में एआई के लिए कई सख्त नियम भी बना दिए हैं. लेकिन अब एक हैरान करने वाली स्टडी सामने आई है जिसके तहत एआई पर ज्यादा सख्ती भी लोगों को बहुत भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

कंपनियों पर हो रही सख्ती

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्टडी अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है. उनका कहना है कि कई AI नियमों में जिम्मेदारी उन कंपनियों पर ज्यादा डाली जा रही है जो AI का इस्तेमाल करके ऐप्स या दूसरी जरूरी सर्विसेज बनाती हैं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. दरअसल, ज्यादा ध्यान उन कंपनियों पर देने की जरूरत है जो AI मॉडल तैयार कर रही हैं.

इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर AI बनाने वाली कंपनियों को ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी की जिम्मेदारी लास्ट में तय होगा तो वे इसके सेफ्टी पर कम ध्यान देने लगते हैं और इसे बिना ज्यादा टेस्ट के ही छोड़ देते हैं.

क्या है ये नया खतरा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नई स्टडी में फ्री-राइडिंग का भी जिक्र किया गया है. इसका मतलब है कि एक पक्ष ये मानकर चलता है कि दूसरा पक्ष पूरी जिम्मेदारी निभा लेगा. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एआई मॉडल बनाने वाली कंपनियां उसकी सेफ्टी की चिंता डेवलपर्स पर छोड़ सकती हैं.

ऐसे में सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है जो आगे आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकती है. ये स्टडी पूरी दुनिया में कंपनियों के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है. ऐसे में एआई पर ज्यादा सख्ती भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआई का पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन इसपर लागू होने वाले नियमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे यूजर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके. इसके साथ ही बता दें कि डेवलपर्स को सेफ्टी का इतना ध्यान नहीं रहता है जिसका फायदा कंपनियां उठा लेती हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
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