सिर्फ थोड़े से पैसे लगाकर घर में लगा TV बन जाएगा होम थिएटर, काम करेंगी ये ट्रिक्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साउंडबार और स्ट्रीमिंग बॉक्स से टीवी को अपग्रेड करें।

बायस लाइट, टीवी की ऊंचाई से विजुअल अनुभव सुधारें।

वाईफाई के बजाय ईथरनेट से विश्वसनीय कनेक्शन पाएं।

How to Set-up Home Theatre: बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, स्पोर्ट्स और वेब सीरीज आदि देखने का अपना अलग ही मजा होता है. अगर यह सब कुछ होम थिएटर पर देखने को मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में लगे स्मार्ट टीवी को ही होम थिएटर के तौर पर अपग्रेड कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जो आपको टीवी को ही होम थिएटर के तौर पर अपग्रेड करने में मदद करेंगी.

साउंडबार आएगा काम

अपने टीवी सेटअप को अपग्रेड करने के लिए साउंडबार की मदद लें. इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. एक अच्छा साउंडबार टीवी की साउंड को कई गुना बेहतर कर देता है. अगर आप साउंडबार के साथ सबवूफर भी खरीदते हैं तो आपको साउंड में दिन-रात का अंतर दिखेगा.

टीवी स्टिक या स्ट्रीमिंग बॉक्स से आसान होगा काम

अगर आपका स्मार्ट टीवी कुछ साल पुराना हो गया है तो इसकी स्पीड स्लो होने जैसे कई इश्यू आ जाते हैं. अगर इसकी इमेज और मोशन परफॉर्मेंस ठीक है तो इसे बदलने की बजाय आप टीवी स्टिक या स्ट्रीमिंग बॉक्स की मदद ले सकते हैं. ये बाजार में आसानी से अवेलेबल हैं और इनके लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

बायस लाइट

आप स्मार्ट टीवी के पीछे बायस लाइट लगाकर भी अपना विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं. बायस लाइट और आपके टीवी की क्वालिटी का सीधा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से आपके इमेज और विजुअल देखने का तरीका बदल जाता है. अगर आप अंधेरे में टीवी देखते हैं तो ये लाइट आपकी आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर करती है. साथ ही इनकी मदद से आपका दिमाग टीवी पर चल रहे विजुअल को बेहतर कंट्रास्ट और वाइब्रेंसी के साथ परसिव करेगा.

टीवी की हाइट और डिस्टेंस को करें ठीक

टीवी देखने का एक्सपीरियंस इस पर भी डिपेंड करता है कि आप इससे कितनी दूर बैठे हैं और आपके व्यूइंग प्वाइंट से यह कितना ऊपर या नीचे है. टीवी की हाइट के लिए यह ध्यान रखें कि जब आप बैठें हो तो आपकी आंखें सीधी टीवी स्क्रीन के सेंटर पर जानी चाहिए, लेकिन अगर आप लेटकर टीवी देखते हैं तो इसे थोड़ा ऊपर रखा जा सकता है. इसी तरह टीवी और आपके बीच डिस्टेंस भी पर्याप्त होना चाहिए.

वाईफाई की जगह यूज करें ईथरनेट

वाईफाई का यूज बहुत आसान और सुविधाजनक है. आप घर में कहीं भी टीवी रखकर इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई कनेक्शन बहुत भरोसेमंद नहीं होता. इसकी स्पीड कम-ज्यादा होती रहती है. इसकी बजाय आप ईथरनेट का यूज कर भरोसेमंद कनेक्टिविटी पा सकते हैं.

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