उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है. सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत और स्थित करने में लग गई हैं. वहीं, दूसरे दलों के परंपरागत मतदाताओं को भी साधने में जुटे हैं. इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कैडर वोट को एकजुट रखने की होगी. बीजेपी, सपा और कांग्रेस के साथ आजाद समाज पार्टी भी बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए अंबेडकर स्थलों के जीर्णोद्धार करवाने के साथ ही कई योजनाओं में हिस्सेदारी दे रही है. पार्टी इसके जरिए दलित वोट पर अपने समीकरण साधने में लगी है. वहीं, समाजवादी पार्टी ने चुनाव में PDA का नारा दिया है. जिसमें D का मतलब दलित बताया गया है. पीडीए की राजनीति में दलितों को प्रमुखता दी है. पार्टी के 'D' यानी दलित एजेंडे के जरिए इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है. दलित नेताओं को संगठन में तरजीह देकर भी सपा अपना आधार बढ़ाना चाहती है. वहीं, कांग्रेस भी दलित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद में है.

बसपा की आजाद समाज पार्टी ने बढ़ाई मुश्किलें

इन सबके बीच बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बनते दिख रहे हैं. दलित राजनीति से निकले चंद्रशेखर खासतौर पर युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनाने में जुटे हैं. उनके आक्रामक तेवर, सरकार के खिलाफ मुखर बयान और आंदोलनों की राजनीति युवाओं को आकर्षित कर रही है. हाल ही में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली में भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की बड़ी मौजूदगी ने दलित राजनीति में बदलते समीकरणों की चर्चा तेज कर दी थी. रैली में ओवैसी की तुलना में चंद्रशेखर के समर्थक अधिक नजर आए थे.

मायावती की कम सक्रियता से बढ़ सकती हैं मुश्किल

बसपा के लिए एक बड़ी चिंता पार्टी प्रमुख मायावती की सीमित राजनीतिक सक्रियता भी है. आज भी पार्टी के परंपरागत कैडर में मायावती की मजबूत छवि और प्रभाव कायम है. ऐसे में उनकी सक्रियता में कमी का असर पार्टी के चुनावी आधार पर पड़ सकता है. हालांकि, पार्टी के युवा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने एक बार फिर प्रदेश में सभाओं और जनसंपर्क के जरिए सक्रियता बढ़ाई है. वह दलित मतदाताओं के साथ सर्वसमाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उनके सामने चुनौती इस समर्थन को चुनावी वोट में बदलने की होगी.