Elon Musk on AI: एलन मस्क हमेशा से भविष्य में एआई की बढ़ती भूमिका को लेकर आशावादी रहे हैं. इसी सोच को दोहराते हुए उन्होंने यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया का ध्यान फिर उनकी ओर खींच लिया. जहां आम लोग और विशेषज्ञ इस डर में हैं कि एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट लाखों नौकरियां खत्म कर देंगे, वहीं मस्क का मानना है कि यही तकनीक हर इंसान को अमीर बना सकती है.

गरीबी खत्म करने का असली रास्ता है तकनीक

फोरम में मस्क ने कहा कि दुनिया को गरीबी मुक्त बनाने की अनगिनत कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन इसका असली समाधान केवल तकनीक है. उनके अनुसार, एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट ऐसी क्षमता रखते हैं कि भविष्य में गरीबी पूरी तरह मिट सकती है. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका यह बयान केवल टेस्ला के Optimus रोबोट को प्रमोट करने के लिए नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि “टेस्ला अकेली कंपनी नहीं होगी जो दुनिया को अमीर बनाएगी.”

भविष्य में पैसे की जरूरत ही खत्म हो सकती है

मस्क का कहना है कि आने वाले समय में लोगों को पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी. उन्होंने बताया कि बिजली और भौतिक संसाधनों जैसी चीज़ों की सीमाएं तो रहेंगी लेकिन किसी समय मुद्रा अप्रासंगिक हो जाएगी.

उनका मानना है कि जैसे-जैसे एआई काम संभालता जाएगा इंसानों को रोज़मर्रा की कमाई के लिए नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोग अपनी ऊर्जा जीवन की असली जरूरतों और पसंद के कामों में लगा सकेंगे जैसे खेती, बागवानी और अन्य रचनात्मक गतिविधियां.

पहले भी कर चुके हैं ऐसे दावे, लेकिन रोडमैप अभी भी गायब

यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने ऐसा भविष्य दिखाया है. उन्होंने अक्सर कहा है कि एआई इंसानी जीवन को पूरी तरह बदल देगा. लेकिन सवाल अब भी वही है क्या यह सब सच में संभव होगा? क्योंकि आज तक न तो कोई स्पष्ट योजना सामने आई है और न ही मस्क ने बताया है कि दुनिया कैसे अमीर बनेगी या गरीबी कैसे खत्म होगी.

