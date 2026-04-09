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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDyson HushJet Mini Cool Fan: Dyson का नया पोर्टेबल फैन लॉन्च, गले में लटकाएं और तुरंत ठंडक महसूस करें, जानें इसके फीचर्स

Dyson HushJet Mini Cool Fan: Dyson का नया पोर्टेबल फैन लॉन्च, गले में लटकाएं और तुरंत ठंडक महसूस करें, जानें इसके फीचर्स

Dyson HushJet Mini Cool Fan: ब्रिटिश टेक कंपनी Dyson ने अपना नया पोर्टेबल फैन HushJet Mini Cool लॉन्च किया है. कंपनी इसे छोटे साइज में पावरफुल और स्टाइलिश डिवाइस बता रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 09 Apr 2026 03:23 PM (IST)
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Dyson HushJet Mini Cool Fan: गर्मी का मौसम आते ही हर कोई ठंडक की तलाश में रहता है. ऐसे में कंपनियां नए और इनोवेटिव कूलिंग गैजेट्स पेश कर रही हैं. इस बीच, ब्रिटिश टेक कंपनी Dyson ने अपना नया पोर्टेबल फैन HushJet Mini Cool लॉन्च किया है. कंपनी इसे छोटे साइज में पावरफुल और स्टाइलिश डिवाइस बता रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह फैन सच में काम का है या सिर्फ एक प्रीमियम गैजेट है. तो आइए आज हम आपको इसके फीचर्स, डिजाइन, और कीमत के बारे में बताते हैं. 

Dyson पोर्टेबल फैन के फीचर्स

Dyson का दावा है कि यह फैन 25 मीटर प्रति सेकंड तक की एयरफ्लो स्पीड दे सकता है. इसमें 65,000 RPM तक घूमने वाली मोटर लगी है, जो छोटे साइज के बावजूद ज्यादा पावर देती है. यह पावरफुल होने के बावजूद हल्का और पोर्टेबल है. स्पीड और पावर के मामले में यह छोटे फैन की तुलना में काफी बेहतर लगता है, लेकिन असली टेस्ट तो भारतीय गर्मी में होगा. 

Dyson HushJet Mini Cool का स्पीड और बैटरी बैकअप 

Dyson HushJet Mini Cool में 5 स्पीड मोड और एक बूस्ट मोड दिया गया है. वहीं जरूरत के हिसाब से हवा की स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा बूस्ट मोड तेज हवा देने के लिए है, जब तुरंत ठंडक चाहिए. यह फीचर इसे रोजमर्रा के यूज और गर्मी में तुरंत राहत देने में मदद करता है. साथ ही कंपनी का दावा है कि यह फैन एक बार चार्ज करने पर लगभग 6 घंटे तक चल सकता है. हालांकि, यह बैकअप अलग-अलग स्पीड पर बदल सकता है. जैसे तेज स्पीड पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है, जबकि धीमी स्पीड पर लंबे समय तक चल सकती है. 

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Dyson पोर्टेबल फैन डिजाइन 

Dyson ने इस फैन में HushJet टेक्नोलॉजी दी है. इसका मकसद तेज हवा के साथ कम शोर है. आम छोटे फैन तेज स्पीड पर काफी शोर करते हैं, लेकिन Dyson का दावा है कि यह फैन ज्यादा शोर नहीं करेगा. Dyson हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन में अलग रहने की कोशिश करता है और HushJet Mini Cool भी इसी तरह से लॉन्च किया जा रहा है. यह फैन तीन रंगों में अवेलेबल है. इसके साथ नेक डॉक, चार्जिंग स्टैंड और ट्रैवल पाउच जैसी एक्सेसरीज भी आती हैं. यह फैन स्टाइल और सुविधा का बड़ा पैकेज है. 

Dyson HushJet Mini Cool की कीमत 

Dyson के प्रोडक्ट्स आम तौर पर प्रीमियम रेंज में आते हैं. HushJet Mini Cool को ग्लोबली USD 99 (लगभग 10,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है. भारत में इसकी कीमत इसी के आस-पास हो सकती है.

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Published at : 09 Apr 2026 03:23 PM (IST)
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