स्मार्टफोन में रखे ऐसे वीडियो तो घर से उठा लेगी पुलिस, जानें क्या हैं इसके नियम

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आप अपनी मर्जी का फोन खरीदकर उसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं. इस पर कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन यह सब कानून के दायरे में होना चाहिए. अगर कोई अपने फोन को गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. भले ही पुलिस हर नागरिक का फोन चेक नहीं करती है, लेकिन अगर कोई फोन में गैर-कानूनी चीजें रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन में कैसे वीडियो पाए जाने पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है.

ऐसे वीडियो बढ़ा सकते हैं मुश्किल

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)- बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेट को स्टोर और शेयर करने पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है. कोई भी व्यक्ति अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट आदि पर ऐसा कंटेट स्टोर या शेयर नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना पक्का है.

अश्लील कंटेट- अगर फोन में किसी सहमति के बनाए या शेयर किए गए वीडियो पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं, जहां पुलिस ने ऐसा कंटेट पाए जाने पर कड़ा एक्शन लिया है.

भड़काऊ वीडियो- अगर किसी के फोन में लोगों को भड़काने वाले वीडियो मिलते हैं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है. अगर ऐसे वीडियो से भीड़ या किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश होती है तो इसे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जा सकता है और पुलिस कानूनी धाराओं का इस्तेमाल करते हुए लीगल एक्शन ले सकती है.

आतंकी गतिविधियों के वीडियो- ऐसे वीडियो को भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है. अगर कोई अपने फोन में प्रतिबंधित संगठन या उसकी एक्टिविटीज का प्रचार-प्रसार करने वाले वीडियो स्टोर रखता है तो उसे पुलिस उठाकर ले जा सकती है. इसी तरह अगर कोई ऐसे वीडियो शेयर करते हुए भी पाया जाता है तो कानूनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

बिना मर्जी के रिकॉर्ड किए गए वीडियो- आजकल स्मार्टग्लासेस और दूसरे जासूसी डिवाइसेस के जरिए लोगों को रिकॉर्ड करने का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है. अगर कोई बिना सहमति के किसी के वीडियो रिकॉर्ड कर उसे स्टोर या शेयर करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. फोन में ऐसे वीडियो पाए जाने पर पुलिस उठाकर ले जा सकती है.

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