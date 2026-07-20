क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? CJP के प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री
Amit Shah Dharmendra Pradhan Meeting: सीजेपी के प्रदर्शकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस बीच वे अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे.
कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी. सीजेपी ने सोमवार (20 जुलाई) को संसद मार्च किया, इस दौरान भारी बवाल हुआ. बवाल के बीच अहम खबर सामने आई है. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे. इन दोनों की मुलाकात किस मुद्दे पर होगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है.
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पेपरलीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर थे. उन्होंने भी सोमवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी. अब धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है. अहम बात यह भी है कि सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन के काफी करीब पहुंच गए. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.
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