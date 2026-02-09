अब Power Button को हल्के में मत लीजिए! ये फीचर्स जान लिए तो फोन चलाने का तरीका बदल जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Power Button: ज्यादातर लोग स्मार्टफोन के Power Button को सिर्फ फोन ऑन या ऑफ करने तक ही सीमित समझते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि यही छोटा सा बटन आपके फोन के कई स्मार्ट और काम के फीचर्स को कंट्रोल करता है. अगर आप इन छुपे हुए कामों के बारे में जान लें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकता है.

इमरजेंसी में बनता है सबसे बड़ा सहारा

आज के लगभग सभी स्मार्टफोन्स में Power Button से जुड़ा एक इमरजेंसी फीचर मौजूद होता है. जब आप Power Button को लगातार कुछ बार दबाते हैं तो फोन अपने आप इमरजेंसी कॉल या SOS मैसेज भेज सकता है. यह फीचर खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और अकेले सफर करने वालों के लिए काफी मददगार साबित होता है.

कैमरा खोलने का सबसे तेज शॉर्टकट

क्या आपको पता है कि कई स्मार्टफोन्स में Power Button को दो बार जल्दी दबाने से कैमरा तुरंत खुल जाता है? जब कोई खास पल अचानक सामने आ जाए और स्क्रीन अनलॉक करने का वक्त न हो, तब यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. इससे आप एक भी जरूरी फोटो मिस नहीं करेंगे.

स्क्रीन लॉक से भी ज्यादा स्मार्ट काम

Power Button सिर्फ स्क्रीन लॉक करने तक सीमित नहीं है. कई फोन्स में इसी बटन से आप डिजिटल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हैं. कुछ सेटिंग्स बदलकर आप Power Button को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि लंबा प्रेस करते ही Google Assistant या किसी अन्य AI फीचर की मदद मिल जाए.

रीस्टार्ट और परफॉर्मेंस का सीधा कनेक्शन

फोन स्लो हो रहा हो या हैंग करने लगे तो Power Button से किया गया सही रीस्टार्ट फोन की परफॉर्मेंस सुधार सकता है. बहुत से लोग फोन को लंबे समय तक रीस्टार्ट नहीं करते जबकि यह छोटा सा कदम फोन की स्पीड और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाए रखता है.

सेटिंग्स में छुपे हैं असली राज

अगर आपने अभी तक Power Button से जुड़ी सेटिंग्स नहीं देखी हैं, तो एक बार फोन की सेटिंग्स जरूर एक्सप्लोर करें. यहां आपको शॉर्टकट्स, इमरजेंसी ऑप्शन्स और कस्टमाइजेशन से जुड़े कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिनके बारे में आम यूजर्स को जानकारी ही नहीं होती.

