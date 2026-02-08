हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या रोबोट बसाएंगे नई दुनिया? Elon Musk ने किया नया दावा, ये रोबोट बदल देंगे इंसानों का भविष्य

क्या रोबोट बसाएंगे नई दुनिया? Elon Musk ने किया नया दावा, ये रोबोट बदल देंगे इंसानों का भविष्य

Elon Musk on AI: दुनिया के जाने-माने टेक उद्यमी और Tesla व SpaceX के CEO एलन मस्क ने रोबोट्स के भविष्य को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk on AI: दुनिया के जाने-माने टेक उद्यमी और Tesla व SpaceX के CEO एलन मस्क ने रोबोट्स के भविष्य को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है. उनका कहना है कि Tesla का ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus आने वाले समय में ऐसा पहला मशीन सिस्टम बन सकता है जो खुद की कॉपी बना सके और बिना इंसानी मदद के पूरी सभ्यता खड़ी कर दे वो भी धरती से बाहर, दूसरे ग्रहों पर.

साइंस फिक्शन नहीं भविष्य की झलक?

सुनने में यह बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है लेकिन एलन मस्क का मानना है कि लंबे समय में ऐसा मुमकिन हो सकता है. उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उससे यह कल्पना पूरी तरह असंभव नहीं लगती.

क्या है Von Neumann Machine का कॉन्सेप्ट?

मस्क ने हाल ही में कहा कि Optimus भविष्य में एक Von Neumann मशीन बन सकता है. यह अवधारणा पहली बार साल 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने पेश की थी. इसके मुताबिक, ऐसी मशीनें बिना इंसानी दखल के खुद की नकल बना सकती हैं और अपने जैसे और सिस्टम तैयार कर सकती हैं.

दूसरे ग्रहों पर बस सकती है सभ्यता?

यह चर्चा तब और तेज हो गई जब SpaceX ने AI कंपनी xAI का अधिग्रहण किया. सोशल मीडिया पर मस्क ने कहा कि सिद्धांत रूप में Optimus रोबोट्स दूसरे ग्रहों पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर नए रोबोट, घर और बुनियादी ढांचा बना सकते हैं. इससे इंसानों के लिए पृथ्वी से बाहर बसने का रास्ता खुल सकता है.

किसी भी रहने लायक ग्रह पर नई दुनिया?

एलन मस्क का दावा है कि Optimus एक दिन ऐसा पहला Von Neumann मशीन बन सकता है जो किसी भी जीवन के योग्य ग्रह पर अपने दम पर पूरी सभ्यता खड़ी कर सके. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह लक्ष्य अभी बहुत दूर है. फिलहाल Optimus टेस्टिंग स्टेज में है और इसे साधारण शारीरिक कामों के लिए तैयार किया जा रहा है.

धरती पर भी बदल सकता है इंसानों का भविष्य

मस्क की सोच सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है. उनका मानना है कि धरती पर Optimus जैसे रोबोट गरीबी कम करने में मदद कर सकते हैं और इंसानी मेहनत को वैकल्पिक बना सकते हैं. वे चाहते हैं कि रोबोट खतरनाक और उबाऊ काम संभालें ताकि इंसान रचनात्मकता, सीखने और खुद के विकास पर ध्यान दे सकें.

Optimus पर तेजी से काम कर रही Tesla

खबरों के मुताबिक Tesla, Optimus के विकास की रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है. भले ही Optimus अभी पूरी तरह तैयार न हो लेकिन एलन मस्क के इन दावों ने AI, रोबोट्स और इंसानी भविष्य को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें:

भारत छोड़ सकता है WhatsApp? जानिए प्राइवेसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, यहां जानिए पूरा मामला

Published at : 08 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Optimus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
अलीगढ़: रजवाहे के अतिक्रमण पर सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, अफसर से बोले- 'एक भी मुल्ला नहीं...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
ट्रेंडिंग
Video: फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
फिर फिसली नीतीश कुमार की जुबान, मखाना को कह दिया... वायरल वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा
जनरल नॉलेज
RAC टिकट पर क्यों वसूला जाता है फुल फेयर, आधी बर्थ वाले नियम पर संसदीय पैनल ने क्यों उठाए सवाल?
RAC टिकट पर क्यों वसूला जाता है फुल फेयर, आधी बर्थ वाले नियम पर संसदीय पैनल ने क्यों उठाए सवाल?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget