क्या रोबोट बसाएंगे नई दुनिया? Elon Musk ने किया नया दावा, ये रोबोट बदल देंगे इंसानों का भविष्य

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk on AI: दुनिया के जाने-माने टेक उद्यमी और Tesla व SpaceX के CEO एलन मस्क ने रोबोट्स के भविष्य को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है. उनका कहना है कि Tesla का ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus आने वाले समय में ऐसा पहला मशीन सिस्टम बन सकता है जो खुद की कॉपी बना सके और बिना इंसानी मदद के पूरी सभ्यता खड़ी कर दे वो भी धरती से बाहर, दूसरे ग्रहों पर.

साइंस फिक्शन नहीं भविष्य की झलक?

सुनने में यह बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है लेकिन एलन मस्क का मानना है कि लंबे समय में ऐसा मुमकिन हो सकता है. उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उससे यह कल्पना पूरी तरह असंभव नहीं लगती.

क्या है Von Neumann Machine का कॉन्सेप्ट?

मस्क ने हाल ही में कहा कि Optimus भविष्य में एक Von Neumann मशीन बन सकता है. यह अवधारणा पहली बार साल 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने पेश की थी. इसके मुताबिक, ऐसी मशीनें बिना इंसानी दखल के खुद की नकल बना सकती हैं और अपने जैसे और सिस्टम तैयार कर सकती हैं.

दूसरे ग्रहों पर बस सकती है सभ्यता?

यह चर्चा तब और तेज हो गई जब SpaceX ने AI कंपनी xAI का अधिग्रहण किया. सोशल मीडिया पर मस्क ने कहा कि सिद्धांत रूप में Optimus रोबोट्स दूसरे ग्रहों पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर नए रोबोट, घर और बुनियादी ढांचा बना सकते हैं. इससे इंसानों के लिए पृथ्वी से बाहर बसने का रास्ता खुल सकता है.

किसी भी रहने लायक ग्रह पर नई दुनिया?

एलन मस्क का दावा है कि Optimus एक दिन ऐसा पहला Von Neumann मशीन बन सकता है जो किसी भी जीवन के योग्य ग्रह पर अपने दम पर पूरी सभ्यता खड़ी कर सके. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह लक्ष्य अभी बहुत दूर है. फिलहाल Optimus टेस्टिंग स्टेज में है और इसे साधारण शारीरिक कामों के लिए तैयार किया जा रहा है.

धरती पर भी बदल सकता है इंसानों का भविष्य

मस्क की सोच सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है. उनका मानना है कि धरती पर Optimus जैसे रोबोट गरीबी कम करने में मदद कर सकते हैं और इंसानी मेहनत को वैकल्पिक बना सकते हैं. वे चाहते हैं कि रोबोट खतरनाक और उबाऊ काम संभालें ताकि इंसान रचनात्मकता, सीखने और खुद के विकास पर ध्यान दे सकें.

Optimus पर तेजी से काम कर रही Tesla

खबरों के मुताबिक Tesla, Optimus के विकास की रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है. भले ही Optimus अभी पूरी तरह तैयार न हो लेकिन एलन मस्क के इन दावों ने AI, रोबोट्स और इंसानी भविष्य को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें:

भारत छोड़ सकता है WhatsApp? जानिए प्राइवेसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, यहां जानिए पूरा मामला