क्या सिर्फ प्लेन में ही फटता है पावर बैंक, क्या ट्रेन-बस और कार में नहीं कोई खतरा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पावर बैंक की लिथियम-आयन बैटरी से फ्लाइट में आग का खतरा.

ट्रेन, बस में भी शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग का जोखिम संभव.

कार में सीधी धूप, ओवरचार्जिंग से बैटरी गर्म हो सकती है.

खराब पावर बैंक कहीं भी, किसी भी वाहन में खतरनाक हो सकता है.

Power Bank: आजकल पावर बैंक हर किसी के बैग का जरूरी हिस्सा बन चुका है. सफर लंबा हो या छोटा, फोन की बैटरी खत्म होने का डर हमें इसे साथ रखने पर मजबूर करता है. लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पावर बैंक का खतरा सिर्फ हवाई जहाज में ही होता है या ट्रेन, बस और कार में भी यह जोखिम मौजूद है?

फ्लाइट में क्यों होते हैं सख्त नियम?

हवाई जहाज में पावर बैंक को लेकर नियम बेहद कड़े होते हैं. इसकी वजह है इसकी बैटरी जो लिथियम-आयन तकनीक पर आधारित होती है. अगर इसमें कोई खराबी आ जाए या यह ज्यादा गर्म हो जाए तो आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है.

फ्लाइट में जगह सीमित होती है और आग लगने की स्थिति में उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसी कारण एयरलाइंस पावर बैंक को केवल केबिन बैग में रखने की अनुमति देती हैं और उसकी क्षमता (कैपेसिटी) पर भी सीमा तय होती है.

ट्रेन और बस में क्या है स्थिति?

ट्रेन और बस में पावर बैंक पर फ्लाइट जितने सख्त नियम नहीं होते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां कोई खतरा नहीं है.

अगर पावर बैंक खराब हो, ज्यादा गर्म हो जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें भी शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. भीड़भाड़ वाली जगहों में यह जोखिम और बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी दुर्घटना का असर ज्यादा लोगों पर पड़ सकता है.

कार में कितना सुरक्षित है पावर बैंक?

कार में पावर बैंक इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. अगर आप इसे सीधे धूप में छोड़ देते हैं या लंबे समय तक चार्जिंग में लगाए रखते हैं तो बैटरी गर्म हो सकती है. ज्यादा तापमान पावर बैंक की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और कभी-कभी यह खतरनाक भी साबित हो सकता है.

असली खतरा कहां है?

असल में खतरा किसी एक जगह से नहीं बल्कि पावर बैंक की स्थिति और उसके इस्तेमाल के तरीके से जुड़ा होता है. अगर पावर बैंक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पुराना या डैमेज है या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह कहीं भी खतरा पैदा कर सकता है चाहे वह फ्लाइट हो, ट्रेन हो या कार.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

सुरक्षित रहने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. हमेशा अच्छी कंपनी का पावर बैंक इस्तेमाल करें और उसे ओवरचार्जिंग से बचाएं. अगर पावर बैंक फूला हुआ लगे या ज्यादा गर्म हो तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें. इसके अलावा, सफर के दौरान इसे ऐसी जगह रखें जहां यह दबाव या गर्मी से दूर रहे.

पावर बैंक सिर्फ फ्लाइट में ही खतरनाक नहीं होता, बल्कि यह हर जगह जोखिम पैदा कर सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए. फर्क सिर्फ इतना है कि फ्लाइट में सुरक्षा कारणों से नियम ज्यादा सख्त होते हैं.

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