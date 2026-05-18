ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ इस सप्ताह फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है.
चीन दौरे से लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में लग रहे हैं. बीजिंग से आए ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करीब आधे तक बात की. इस दौरान ईरान से बातचीत और चीन के दौरे पर चर्चा की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी भी दी है. उन्होंने कहा कि समय तेजी से बीत रहा है और उसे जल्दी से जल्दी कदम उठाने होंगे, वरना कुछ भी नहीं बचेगा. समय बहुत इंपोर्टेंट है.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ इस सप्ताह फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है. यह बातचीत आधे घंटे से अधिक चली और इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक शुरू होने से कुछ ही समय पहले समाप्त हुई.
ये भी पढ़ें- अमेरिका में एयर शो के दौरान बीच आसमान में टकराए दो फाइटर जेट, धू-धू कर जले, रोंगटे खड़े कर देगा Video
दोनों नेताओं ने ईरान पर चर्चा की और ट्रंप ने नेतन्याहू को चीन यात्रा के बारे में जानकारी दी. एक इजरायली अधिकारी ने ynet को बताया कि ईरान पर हमले का मुद्दा अभी अनसुलझा है और राष्ट्रपति को अभी फैसला लेना बाकी है. उन्होंने कहा, 'उन्हें खुद इस फैसले से संतुष्ट होना होगा और अगर वे लड़ाई फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं, तो संभवतः इजरायल को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा जाएगा.'
अमेरिकी मीडिया ने ईरान पर क्या दिया अपडेट?
फॉक्स न्यूज ने रविवार को बताया कि ईरान की रणनीति से ट्रंप की निराशा और तेहरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की उनकी मांग का पालन करने से इनकार करने के कारण ईरान के साथ लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है.
मध्य पूर्व में कार्यरत खुफिया अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, 'ईरान में प्रचलित आकलन यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप नए सिरे से सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं और तेहरान अब जानबूझकर छल और देरी की रणनीति अपना रहा है ताकि लड़ाई की किसी भी संभावित वापसी को जटिल बनाया जा सके.'
ये भी पढ़ें- UAE पर बड़े ड्रोन अटैक के बाद लगी भीषण आग, बराकाह न्यूक्लियर प्लांट को बनाया गया निशाना
ट्रंप ने ईरान के सामने रखीं ये शर्त
इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं. ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इन शर्तों में ईरान को नुकसान का मुआवजा न देने, इनरिच्ड यूरेनियम वाशिंगटन को सौंपना शामिल हैं.
1- अमेरिका प्रतिबंधों और अपनी नीतियों से ईरान को हुए नुकसान के लिए किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगा.
2- ईरान 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम वाशिंगटन को सौंपे.
3- ईरान अपने कुल परमाणु सुविधाओं (न्यूक्लियर फेसिलिटीज) में से सिर्फ एक को ही सक्रिय रख सकता है.
4- अमेरिका ने ईरान की विदेशों में जमी संपत्तियों का 25% हिस्सा भी वापस जारी करने से इनकार कर दिया है.
5- अमेरिका ने विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत में प्रगति और समापन पर जोर दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL