हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमहंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज

महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज

EV Cars In India: अगर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खर्च से परेशान हैं तो ये 5 इलेक्ट्रिक कारें शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. कम रनिंग कॉस्ट और दमदार रेंज के साथ सफर होगा आसान.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 18 May 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

EV Cars In India: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का पूरा ट्रैवल बजट बिगाड़ दिया है. रोज ऑफिस जाने वाले हों या फैमिली के साथ लंबी ड्राइव पर निकलने वाले लोग, हर महीने फ्यूल पर भारी खर्च करना पड़ रहा है. यही वजह है कि अब इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. पहले जहां EV सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित थीं, वहीं अब अलग-अलग बजट में कई शानदार इलेक्ट्रिक कारें बाजार में मौजूद हैं. 

इन कारों की सबसे बड़ी खासियत कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. एक बार चार्ज करने पर ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं और पेट्रोल-डीजल के मुकाबले खर्च भी काफी कम आता है. अगर आप भी फ्यूल के बढ़ते खर्च से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक कारें आपके लिए शानदार डील साबित हो सकती हैं.

कम खर्च में लंबा सफर देने वाली शानदार EV

भारत में इस समय Tata Nexon EV सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल है. यह शानदार रेंज, मजबूत सेफ्टी और अच्छे फीचर्स का कॉम्बिनेशन देती है. वहीं MG Comet EV शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी किफायती मानी जाती है. इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और कम चार्जिंग खर्च लोगों को आकर्षित कर रहा है. 

इसके अलावा Tata Punch EV और Tiago EV भी बजट ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. Mahindra XUV400 EV उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो ज्यादा स्पेस और लंबी रेंज चाहते हैं. इन कारों में चार्जिंग खर्च पेट्रोल के मुकाबले काफी कम आता है, जिससे हर महीने अच्छी बचत हो सकती है. यही वजह है कि अब EV सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट निवेश बनती जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: 30 KM से ज्यादा मिलेगा माइलेज, 11 लाख से कम कीमत में लॉन्च हो सकती है Hyundai Venue Hybrid

इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

EV खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं बल्कि रेंज, चार्जिंग सुविधा और बैटरी वारंटी जैसी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर आपका रोजाना सफर शहर के अंदर ज्यादा रहता है तो छोटी बैटरी वाली EV भी अच्छा विकल्प बन सकती है. वहीं लंबी यात्रा करने वालों को ज्यादा रेंज वाली कार चुननी चाहिए. आजकल कई कंपनियां फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और लंबी बैटरी वारंटी भी दे रही हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है.

सरकार की EV सब्सिडी और कम मेंटेनेंस खर्च भी इलेक्ट्रिक कारों को फायदे का सौदा बना रहे हैं. बता दें कि, आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे EV इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा. ऐसे में इलेक्ट्रिक कारें अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत बनती जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: Mahindra XUV400 Pro या Tata Nexon EV, फ्यूल बचाने के लिए किस EV को खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स

Published at : 18 May 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Electric Cars Tata Nexon EV  EV India Low Running Cost Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
ऑटो
गाड़ी से ट्रेलर खींचते हैं तो जान लीजिए 60/40 का नियम, बड़े हादसों में बेहद कारगर है ये ट्रिक
गाड़ी से ट्रेलर खींचते हैं तो जान लीजिए 60/40 का नियम, बड़े हादसों में बेहद कारगर है ये ट्रिक
ऑटो
किन EV पर मिलेगा दिल्ली की EV Policy 2.0 का पूरा फायदा? यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट
किन EV पर मिलेगा दिल्ली की EV Policy 2.0 का पूरा फायदा? यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट
ऑटो
BMW M440i और MG Cyberster में से कौन सी कन्वर्टिबल कार है आपके लिए बेस्ट? जान लीजिए मिनटों में
BMW M440i और MG Cyberster में से कौन सी कन्वर्टिबल कार है आपके लिए बेस्ट? जान लीजिए मिनटों में
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने घुमाया इजरायल फोन, 30 मिनट तक हुई नेतन्याहू से बात, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान?
ट्रंप ने घुमाया इजरायल फोन, 30 मिनट तक हुई नेतन्याहू से बात, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
इंडिया
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से मिले असली पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग के मॉक टेस्ट से मिले पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
इंडिया
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
जनरल नॉलेज
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
हेल्थ
Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget