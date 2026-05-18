महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज

EV Cars In India: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का पूरा ट्रैवल बजट बिगाड़ दिया है. रोज ऑफिस जाने वाले हों या फैमिली के साथ लंबी ड्राइव पर निकलने वाले लोग, हर महीने फ्यूल पर भारी खर्च करना पड़ रहा है. यही वजह है कि अब इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. पहले जहां EV सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित थीं, वहीं अब अलग-अलग बजट में कई शानदार इलेक्ट्रिक कारें बाजार में मौजूद हैं.

इन कारों की सबसे बड़ी खासियत कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. एक बार चार्ज करने पर ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं और पेट्रोल-डीजल के मुकाबले खर्च भी काफी कम आता है. अगर आप भी फ्यूल के बढ़ते खर्च से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक कारें आपके लिए शानदार डील साबित हो सकती हैं.

कम खर्च में लंबा सफर देने वाली शानदार EV

भारत में इस समय Tata Nexon EV सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल है. यह शानदार रेंज, मजबूत सेफ्टी और अच्छे फीचर्स का कॉम्बिनेशन देती है. वहीं MG Comet EV शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी किफायती मानी जाती है. इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और कम चार्जिंग खर्च लोगों को आकर्षित कर रहा है.

इसके अलावा Tata Punch EV और Tiago EV भी बजट ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. Mahindra XUV400 EV उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो ज्यादा स्पेस और लंबी रेंज चाहते हैं. इन कारों में चार्जिंग खर्च पेट्रोल के मुकाबले काफी कम आता है, जिससे हर महीने अच्छी बचत हो सकती है. यही वजह है कि अब EV सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट निवेश बनती जा रही हैं.

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इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

EV खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं बल्कि रेंज, चार्जिंग सुविधा और बैटरी वारंटी जैसी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर आपका रोजाना सफर शहर के अंदर ज्यादा रहता है तो छोटी बैटरी वाली EV भी अच्छा विकल्प बन सकती है. वहीं लंबी यात्रा करने वालों को ज्यादा रेंज वाली कार चुननी चाहिए. आजकल कई कंपनियां फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और लंबी बैटरी वारंटी भी दे रही हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है.

सरकार की EV सब्सिडी और कम मेंटेनेंस खर्च भी इलेक्ट्रिक कारों को फायदे का सौदा बना रहे हैं. बता दें कि, आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे EV इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा. ऐसे में इलेक्ट्रिक कारें अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत बनती जा रही हैं.

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