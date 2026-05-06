हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा

आपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा

Facial Recognition: अगर किसी का पासवर्ड चोरी हो जाए तो वह उसे बदल सकता है. कार्ड डिटेल लीक हो जाए तो नया कार्ड बन सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 May 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI और डीपफेक से पहचान चोरी का खतरा और गहराया।

Facial Recognition: सोचिए आप किसी दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदने से पहले ही कैमरा आपका चेहरा स्कैन कर लेता है. आजकल यही हकीकत है. मॉल, बैंक, एयरपोर्ट और ऑफिस हर जगह चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक तेजी से इस्तेमाल हो रही है. लेकिन सवाल यह है कि अगर आपका यह डेटा चोरी हो जाए तो क्या होगा?

पासवर्ड बदला जा सकता है, चेहरा नहीं

अगर किसी का पासवर्ड चोरी हो जाए तो वह उसे बदल सकता है. कार्ड डिटेल लीक हो जाए तो नया कार्ड बन सकता है. लेकिन चेहरे की पहचान (Facial Recognition) के साथ ऐसा संभव नहीं है. आप अपने चेहरे को रीसेट नहीं कर सकते. यही वजह है कि यह डेटा सबसे संवेदनशील माना जाता है.

कैसे काम करती है यह तकनीक?

फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आपकी फोटो स्टोर नहीं करता बल्कि चेहरे को एक डिजिटल फॉर्म में बदल देता है. इसमें चेहरे के फीचर्स जैसे आंख, नाक और हड्डियों की बनावट को गणितीय डेटा में बदल दिया जाता है. जब भी कोई कैमरा आपको स्कैन करता है, वह इस डेटा से मिलान करता है और आपकी पहचान की पुष्टि करता है.

डेटा लीक हुआ तो खतरा जिंदगीभर

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह डिजिटल डेटा भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. अगर किसी सिस्टम से यह जानकारी चोरी हो जाए तो इसका दुरुपयोग लंबे समय तक हो सकता है. एक बार डेटा लीक हो गया तो कोई भी व्यक्ति आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकता है और इसे रोकना आसान नहीं होगा.

हर जगह हो रही है ट्रैकिंग

फिंगरप्रिंट या आई स्कैन जैसी तकनीक आमतौर पर सीमित जगहों पर इस्तेमाल होती है लेकिन चेहरे की पहचान वाली तकनीक आपको बिना बताए भी ट्रैक कर सकती है. सड़क पर लगे कैमरे, मॉल के सिक्योरिटी सिस्टम या स्टेडियम ये सभी दूर से ही आपका चेहरा कैप्चर कर सकते हैं और आपके मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं.

पहचान चोरी का नया खतरा

अगर किसी हैकर के पास आपका फेस डेटा आ जाए, तो वह इसे ऑनलाइन तस्वीरों या कैमरा फुटेज से जोड़ सकता है. इससे आपकी गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है. और अगर यह डेटा अन्य लीक जानकारी जैसे ईमेल, फोन नंबर या एड्रेस के साथ जुड़ जाए तो आपकी पूरी डिजिटल पहचान खतरे में पड़ सकती है.

AI और Deepfake से बढ़ा खतरा

आज के समय में AI और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके किसी का चेहरा नकली वीडियो या फोटो में लगाया जा सकता है. अगर फेस डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो अपराधी आपकी पहचान बनाकर सिस्टम को धोखा दे सकते हैं जैसे बैंक वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी चेक.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

इस खतरे को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है लेकिन कुछ सावधानियां मदद कर सकती हैं. कंपनियों को चाहिए कि वे सिर्फ जरूरी डेटा ही रखें, उसे एन्क्रिप्ट करें और समय-समय पर डिलीट करें. वहीं यूजर्स को भी जागरूक रहना चाहिए यह समझना जरूरी है कि आपका डेटा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है. जरूरत पड़ने पर कंपनियों से यह जानकारी मांगना भी आपका अधिकार है.

यह भी पढ़ें:

गेम खेलना पड़ सकता है भारी! नए ऑनलाइन गेमिंग नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल

Published at : 06 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Facial Recognition TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा
आपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा
टेक्नोलॉजी
फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम
फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम
टेक्नोलॉजी
AI से बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं मार्क जुकरबर्ग, अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेला नया दांव
AI से बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं मार्क जुकरबर्ग, अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेला नया दांव
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 बना दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, इस कारण लोग हुए दीवाने
iPhone 17 बना दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, इस कारण लोग हुए दीवाने
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
जनरल नॉलेज
Bengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
टेक्नोलॉजी
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget