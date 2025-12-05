iPhone 17 पर भूलकर भी न लगा लें स्क्रीन प्रोटेक्टर, काम नहीं करेगा यह शानदार फीचर
अगर आप आईफोन 17 यूजर हैं तो स्क्रीन प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से बचना चाहिए. स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेने से फोन की एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग ठीक तरीके से काम नहीं करती.
ऐप्पल ने इस साल लॉन्च हुए आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स दी हैं. इसका असर भी दिख रहा है और इस आईफोन की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ऐप्पल ने इस फोन की स्क्रीन पर एंटी-रिफ्लेक्टिव (AR) कोटिंग दी है. इससे ग्लेयर कम होता है और तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से नजर आ जाती है. टेस्ट में पता चला कि इस कारण आईफोन 17 में आईफोन 16 की तुलना में रिफ्लेक्शन 50 प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो यह फीचर बेकार हो जाएगा.
हवा के संपर्क में आने पर ही काम करती है कोटिंग
Astropad नाम की एक कंपनी ने टेस्ट कर जांचा है कि आईफोन 17 पर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करने पर क्या होता है. टेस्ट में पता चला कि स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करने पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग का असर खत्म हो जाता है. यह केवल हवा के संपर्क में रहने पर ही सही तरीके से काम करती है. जैसे ही इस पर दूसरी लेयर लगाई जाती है, इसका असर कम या खत्म हो जाता है. ऐसे में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने पर स्क्रीन की सुरक्षा तो रहेगी, लेकिन आप ग्लेयर रिडक्शन का फायदा नहीं उठा पाएंगे. इसलिए अगर आपके पास आईफोन 17 है तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से पहले इसके फायदे-नुकसान का हिसाब लगा लेना चाहिए.
जमकर हो रही है आईफोन 17 की बिक्री
ऐप्पल ने आईफोन 17 को प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाले डिस्प्ले समेत प्रो मॉडल्स वाले कई फीचर्स से लैस किया है. इस कारण इसकी जमकर बिक्री हो रही है. मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण ऐप्पल ने इस पर कैशबैक को भी कम कर दिया है. बता दें कि चीन समेत दुनियाभर के बाजारों में इस फोन की खूब डिमांड है. इसके चलते ऐप्पल ने इस साल रिकॉर्ड 24.7 करोड़ आईफोन को शिप किया है. सालाना आधार पर यह कंपनी के शिपमेंट में 6.1 प्रतिशत बढ़ोतरी है.
