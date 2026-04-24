Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंथ्रोपिक का मायथोज एआई मॉडल बग्स ढूंढने में माहिर है।

वित्त मंत्री ने बैंकों संग उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

बैठक में एआई मॉडल से बचाव के उपाय सुझाए गए।

साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा।

Anthropic Mythos AI Model: एआई कंपनी एंथ्रोपिक का एआई मॉडल मायथोज (Mythos AI) इन दिनों सुर्खियों में हैं. यह मॉडल इतना पावरफुल बताया जा रहा है कि इसके मिसयूज होने के डर से कंपनी ने इसे पब्लिक के लिए रोलआउट नहीं किया है. यह सॉफ्टवेयर आदि में उन बग्स का पता लगा सकता है, जो आजतक कोई और नहीं ढूंढ पाया है. इससे बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को खतरा पैदा हो सकता है. इसी चिंता के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के प्रमुखों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई और खतरे से बचाव के टिप्स दिए.

क्यों बुलाई गई मीटिंग?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एआई मॉडल ने बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है. इस खतरे का सामना करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से सतर्क और तैयार रहने कहा है और उन्होंने अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और बैंकों के बीच बेहतर कॉर्डिनेशन की जरूरत बताई है. इस मीटिंग में IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मायथोज मॉडल को लेकर भारत अमेरिका में एंथ्रोपिक की सीनियर लीडरशिप के साथ भी चर्चा कर रहा है.

वित्त मंत्री ने दिए ये टिप्स

मीटिंग में माइथोज के खतरों पर चर्चा हुई और इस दौरान वित्त मंत्री ने बैंक अधिकारियों से सतर्कता बरतने और बचाव के कदम उठाने को कहा. बैंकों को कहा गया है कि वो अपने सिस्टम को इस एआई मॉडल से बचाव के काबिल बनाएं. साथ ही वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को एक भी एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बनाने की सलाह दी है जो ऐसे खतरों का तेजी और असरदार तरीके से सामना कर सके. सीतारमण ने बैंकों से अपने डिफेंसिव और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मदद लेने को कहा है.

मायथोज मॉडल से इतना खतरा क्यों?

एंथ्रोपिक का मायथोज मॉडल इतना पावर बताया जा रहा है कि इसने पूरी दुनिया के लिए चिंता पैदा कर दी है. इसे देखते हुए कंपनी इसे पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं कर रही है. एंथ्रोपिक का दावा है कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े टास्क, बग्स ढूंढने और उन्हें एक्सप्लॉयट करने में यह मॉडल इंसानों को पीछे छोड़ सकता है. यह कई सॉफ्टवेयर में सालों पुराने बग्स का पता लगा चुका है. इसलिए कंपनी इसे अपने ट्रस्टेड पार्टनर के साथ ही टेस्ट कर रही है. इसी बीच रिपोर्ट्स आई थीं कि किसी ग्रुप ने इस मॉडल की अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर ली है. इससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है.

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