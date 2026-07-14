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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 11 सीरीज से अगले महीने हटेगा पर्दा, कितने होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स?

Google Pixel 11 सीरीज से अगले महीने हटेगा पर्दा, कितने होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स?

Google Pixel 11 Series: गूगल की पिक्सल 11 सीरीज अगले महीने लॉन्च हो जाएगी. इस सीरीज में 4 नए स्मार्टफोन होंगे और इनमें नए चिपसेट समेत कई अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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  • Pixel 11 सीरीज़ में चार स्मार्टफोन 13 अगस्त को होंगे लॉन्च।
  • Tensor G6 चिपसेट, नए AI फीचर्स और OLED डिस्प्ले मिलेगा।
  • 256GB बेस स्टोरेज के साथ कीमतें बढ़ने की संभावना है।

Google Pixel 11 Series: गूगल अपनी फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करने की तैयारियों में जुटी हुई है. न्यूयॉर्क में 12 अगस्त (भारतीय समयानुसार 13 अगस्त) को होने वाले इवेंट में Pixel 11 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. अभी तक गूगल ने ऑफिशियली इस सीरीज को लेकर डिटेल्ड जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स और लीक के आधार पर यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि अपकमिंग सीरीज में क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि Made By Google इवेंट में कंपनी कौन-कौन से मॉडल लॉन्च करेगी और उनकी संभावित कीमत क्या रह सकती है.

Google Pixel 11 Series में लॉन्च हो सकते हैं 4 स्मार्टफोन

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गूगल इस सीरीज में कुल 4 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, and Pixel 11 Pro Fold शामिल होंगे. यानी एक ही सीरीज में ग्राहकों को अलग-अलग प्राइस सेगमेंट और कैटेगरी के फोन देखने को मिल जाएंगे. माना जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा. इनमें गूगल का सिग्नेचर कैमरा बार मिलेगा. हालांकि, Pixel 11 का कैमरा मॉड्यूल इस बार डुअल-टोन लुक की बजाय ऑल-ब्लैक फिनिश के साथ आ सकता है. अगर बदलाव की बात करें तो नए फोन के डिस्प्ले बैजल्स को पतला किया जा सकता है. मेन अपग्रेड के तौर पर नई सीरीज सैमसंग के M16 OLED पैनल के साथ लॉन्च होगी. यह कम एनर्जी में भी ज्यादा ब्राइटनेस ऑफर कर सकेगा.

नए चिपसेट और एआई फीचर्स की उम्मीद

इस बात की पूरी संभावना है कि Pixel 11 सीरीज के सभी मॉडल गूगल के Tensor G6 चिपसेट के साथ लॉन्च होंगे. यह शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ एनर्जी एफिशिएंट भी होगा. इसके अलावा ट्रेंड को देखते हुए गूगल एआई फीचर्स पर भी खास फोकस कर सकती है. पूरी उम्मीद है कि अपकमिंग सीरीज में कई नए एआई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल इस बार 128GB बेसस्टोरेज को 256GB के साथ रिप्लेस करने वाली है. यानी पिक्सल 11 सीरीज के हर मॉडल में कम से कम 256GB स्टोरेज मिलेगी.

कितनी रह सकती है कीमत?

मेमोरी चिप क्राइसिस और स्टोरेज बढ़ने के कारण माना जा रहा है कि अपकमिंग सीरीज बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होगी. गूगल ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पिक्सल 11 की शुरुआती कीमत 79,999-84,999 रुपये के बीच रह सकती है. लॉन्चिंग के साथ ही इस सीरीज के प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 10:44 AM (IST)
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