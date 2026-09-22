Jio vs Airtel Vs Vi... 1 साल का रिचार्ज किसका सबसे सस्ता? देखें यहां

हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचने के लिए कुछ लोग अब सालभर की वैलिडिटी वाले प्लान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे न सिर्फ बार-बार रिचार्ज भूलने का टेंशन खत्म होता है, बल्कि साल में होने वाली टैरिफ बढ़ोतरी से भी कुछ हद तक बचाव हो जाता है. लेकिन Jio, Airtel और VI के annual प्लान की कीमतों और फायदों में काफी फर्क है, इसलिए सही प्लान चुनने से पहले तीनों कंपनियों के ऑफर की तुलना करना जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि 1 साल के रिचार्ज के मामले में कौन सी कंपनी सबसे सस्ती और फायदेमंद साबित हो रही है.

सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान में कौन सस्ता?

अगर आपके घर में वाई-फाई लगा है या आप सिर्फ अपनी सिम एक्टिव रखने और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए सालभर का रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बेहद बजट-फ्रेंडली ऑप्शन मौजूद हैं.

Airtel का 1,849 वाला प्लान- यह एयरटेल का सबसे सस्ता सालाना प्लान है। इसमें आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 3,600 SMS मिलते हैं. हालांकि, इसमें रोज का इंटरनेट डेटा नहीं मिलता है, इसलिए यह केवल कॉलिंग पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है.

Vi का 1,849 वाला प्लान- वोडाफोन-आइडिया का प्लान भी ठीक एयरटेल की तरह ही है. इसमें भी 1,849 में 365 दिन के लिए देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 3600 एसएमएस की सुविधा दी जाती है.

Jio का 3,599 वाला प्लान- ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो के पास फिलहाल सिर्फ कॉलिंग के लिए अलग से कोई सस्ता 365 दिन का प्लान नहीं है. जियो का शुरुआती सालाना प्लान 3,599 से ही शुरू होता है, जो डेली डेटा के साथ आता है.

Data plan की तुलना

यदि आप काम या एंटरटेनमेंट के लिए हर दिन मोबाइल डेटा का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों कंपनियों के पास 2GB से 2.5GB डेली डेटा वाले तगड़े प्लान्स की लिस्ट है.

Jio का 3,599 वाला प्लान- Jio के इस प्लान में यूजर्स को पूरे 365 दिनों तक रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और JioTV व JioAICloud जैसी ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है. सबसे बड़ी बात, अगर आपके एरिया में जियो का 5G नेटवर्क है, तो आप इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा उठा सकते हैं.

Airtel का 3,599 वाला प्लान- एयरटेल भी इसी कीमत में अपना प्लान पेश करता है. 3,599 में आपको 365 दिनों के लिए रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS मिलते हैं. यूजर्स के लिए इसमें भी अनलिमिटेड 5G डेटा का सपोर्ट मिलता है.

Vi का 3,499 और 3,599 वाला प्लान- वोडाफोन आइडिया का 3,499 वाला प्लान आपको रोज 1.5GB डेटा देता है. वहीं, इसके 3,599 वाले प्लान में रोजाना 2GB डेटा मिलता है. VI के प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके हीरो अनलिमिटेड फीचर्स हैं, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड नाइट डेटा मिलता है, जो आपके डेली कोटे से नहीं कटता.

यह भी पढ़ें: iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage

कौनसा प्लान चुनें?

अगर आप सीधे तौर पर कीमतों की तुलना करें, तो बिना डेली डेटा वाले कॉलिंग प्लान में Airtel और Vi का ₹1,849 वाला प्लान सबसे सस्ता है. वहीं, अगर आप हर दिन भारी डेटा इस्तेमाल करते हैं और 5G की तलाश में हैं, तो Jio का 3,599 वाला प्लान ज्यादा वैल्यू देता है क्योंकि इसमें एयरटेल के मुकाबले हर दिन 0.5GB डेटा ज्यादा यानी कुल 2.5GB रोज मिलता है. रात में मूवीज डाउनलोड या स्ट्रीमिंग करने वालों के लिए Vi का अनलिमिटेड नाइट डेटा वाला प्लान सबसे शानदार साबित हो सकता है

यह भी पढ़ें: Face ID और एंड्रॉयड के फेस अनलॉक में क्या होता है अंतर? जानें कौन ज्यादा बेहतर