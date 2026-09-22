गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio vs Airtel Vs Vi... 1 साल का रिचार्ज किसका सबसे सस्ता? देखें यहां

Jio vs Airtel Vs Vi... 1 साल का रिचार्ज किसका सबसे सस्ता? देखें यहां

Airtel और Vi को पछाड़ Jio का एनुअल प्लान निकला सबसे सस्ता, 3599 में सालभर के लिए मिल रहा अनलिमिटेड 5G डेटा और कॉलिंग, जानें तीनों कंपनियों के 365 दिनों वाले प्लान्स की पूरी तुलना और बेस्ट ऑफर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचने के लिए कुछ लोग अब सालभर की वैलिडिटी वाले प्लान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे न सिर्फ बार-बार रिचार्ज भूलने का टेंशन खत्म होता है, बल्कि साल में होने वाली टैरिफ बढ़ोतरी से भी कुछ हद तक बचाव हो जाता है. लेकिन Jio, Airtel और VI के annual प्लान की कीमतों और फायदों में काफी फर्क है, इसलिए सही प्लान चुनने से पहले तीनों कंपनियों के ऑफर की तुलना करना जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि 1 साल के रिचार्ज के मामले में कौन सी कंपनी सबसे सस्ती और फायदेमंद साबित हो रही है. 

सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान में कौन सस्ता?

अगर आपके घर में वाई-फाई लगा है या आप सिर्फ अपनी सिम एक्टिव रखने और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए सालभर का रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बेहद बजट-फ्रेंडली ऑप्शन मौजूद हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
टेक्नोलॉजी
बड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी
बड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी
टेक्नोलॉजी
मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन
मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन
टेक्नोलॉजी
Samsung का One UI 9 अपडेट, अब galaxy phones में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
Samsung का One UI 9 अपडेट, अब galaxy phones में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Airtel का 1,849 वाला प्लान- यह एयरटेल का सबसे सस्ता सालाना प्लान है। इसमें आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 3,600 SMS मिलते हैं. हालांकि, इसमें रोज का इंटरनेट डेटा नहीं मिलता है, इसलिए यह केवल कॉलिंग पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है.
Vi का 1,849 वाला प्लान- वोडाफोन-आइडिया का प्लान भी ठीक एयरटेल की तरह ही है. इसमें भी 1,849 में 365 दिन के लिए देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 3600 एसएमएस की सुविधा दी जाती है.
Jio का 3,599 वाला प्लान- ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो के पास फिलहाल सिर्फ कॉलिंग के लिए अलग से कोई सस्ता 365 दिन का प्लान नहीं है. जियो का शुरुआती सालाना प्लान 3,599 से ही शुरू होता है, जो डेली डेटा के साथ आता है.

Data plan की तुलना

यदि आप काम या एंटरटेनमेंट के लिए हर दिन मोबाइल डेटा का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों कंपनियों के पास 2GB से 2.5GB डेली डेटा वाले तगड़े प्लान्स की लिस्ट है.

Jio का 3,599 वाला प्लान- Jio के इस प्लान में यूजर्स को पूरे 365 दिनों तक रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और JioTV व JioAICloud जैसी ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है. सबसे बड़ी बात, अगर आपके एरिया में जियो का 5G नेटवर्क है, तो आप इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा उठा सकते हैं.
Airtel का 3,599 वाला प्लान- एयरटेल भी इसी कीमत में अपना प्लान पेश करता है. 3,599 में आपको 365 दिनों के लिए रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS मिलते हैं. यूजर्स के लिए इसमें भी अनलिमिटेड 5G डेटा का सपोर्ट मिलता है.
Vi का 3,499 और 3,599 वाला प्लान- वोडाफोन आइडिया का 3,499 वाला प्लान आपको रोज 1.5GB डेटा देता है. वहीं, इसके 3,599 वाले प्लान में रोजाना 2GB डेटा मिलता है. VI के प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके हीरो अनलिमिटेड फीचर्स हैं, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड नाइट डेटा मिलता है, जो आपके डेली कोटे से नहीं कटता.

यह भी पढ़ें: iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage

कौनसा प्लान चुनें?

अगर आप सीधे तौर पर कीमतों की तुलना करें, तो बिना डेली डेटा वाले कॉलिंग प्लान में Airtel और Vi का ₹1,849 वाला प्लान सबसे सस्ता है. वहीं, अगर आप हर दिन भारी डेटा इस्तेमाल करते हैं और 5G की तलाश में हैं, तो Jio का 3,599 वाला प्लान ज्यादा वैल्यू देता है क्योंकि इसमें एयरटेल के मुकाबले हर दिन 0.5GB डेटा ज्यादा यानी कुल 2.5GB रोज मिलता है. रात में मूवीज डाउनलोड या स्ट्रीमिंग करने वालों के लिए Vi का अनलिमिटेड नाइट डेटा वाला प्लान सबसे शानदार साबित हो सकता है

यह भी पढ़ें: Face ID और एंड्रॉयड के फेस अनलॉक में क्या होता है अंतर? जानें कौन ज्यादा बेहतर

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Jio Cheapest 1 Year Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
टेक्नोलॉजी
बड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी
बड़ी खबर: Nothing का मास्टरस्ट्रोक, CMF अब बनेगी अपनी भारतीय कंपनी
टेक्नोलॉजी
मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन
मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन
टेक्नोलॉजी
Samsung का One UI 9 अपडेट, अब galaxy phones में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
Samsung का One UI 9 अपडेट, अब galaxy phones में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फ्यूल, फूड...', 4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, UNGA में एस जयशंकर ने क्या कहा?
'फ्यूल, फूड...', 4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, UNGA में एस जयशंकर ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
विश्व
जोहरान ममदानी की ट्रंप से मुलाकात, मीडिया कवरेज पर बोले- हम उनको बुलाएंगे
जोहरान ममदानी की ट्रंप से मुलाकात, मीडिया कवरेज पर बोले- हम उनको बुलाएंगे
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget