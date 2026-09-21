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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage

iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage

iPhone में कोई हार्डवेयर समस्या आने पर या Second-Hand iPhone खरीदते समय उसकी Warranty और AppleCare Coverage की जानकारी काफी काम आ सकती है. जानिए iPhone का Coverage Status कैसे चेक करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Sep 2026 10:15 AM (IST)
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iPhone खरीदने के बाद ज्यादातर लोगों का ध्यान फोन के फीचर्स और कीमत पर रहता है, लेकिन इसकी Warranty और Coverage की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है. खासकर जब फोन में कोई हार्डवेयर दिक्कत आ जाए या उसे सर्विस के लिए देना पड़े. Apple के महंगे डिवाइस की रिपेयर कई मामलों में जेब पर भारी पड़ सकती है.

ऐसे में पहले से यह पता होना जरूरी है कि आपका iPhone अभी Apple की लिमिटिड Warranty में कवर्ड है या उसके साथ AppleCare Plan मौजूद है. यही जानकारी Second-Hand iPhone खरीदते समय भी काम आ सकती है. इससे पता लगाया जा सकता है कि डिवाइस पर अभी Warranty या AppleCare Coverage बची है या नहीं. तो आइए जानते हैं कि iPhone की Warranty और Coverage कैसे चेक करें. 

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iPhone की Warranty में क्या मिलता है?

Apple की  लिमिटेड वारंटी iPhone को खरीद की तारीख से एक साल तक मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत से प्रोटेक्शन देती है. हालांकि हर तरह की खराबी इस कवरेज में शामिल नहीं होती है. Accident से हुआ डैमेज, नॉर्मल यूज की वजह से खराब हुई बैटरी और कुछ दूसरे तरह के फिजिकल डैमेज Standard Warranty के तहत कवर नहीं होते हैं. अगर iPhone पर AppleCare Plan लिया गया है, तो कवरेज से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी चेक की जा सकती है. इसलिए रिपेयर कराने से पहले Warranty Status देखना जरूरी हो सकता है. 

iPhone की Warranty और Coverage कैसे चेक करें

iPhone में ही Warranty Status और Coverage देखने का ऑप्शन मौजूद है. इसके लिए सबसे पहले Settings खोलें और General पर जाएं. अब AppleCare & Warranty पर टेप करें. यहां अपने Apple Devices की लिस्ट में iPhone सेलेक्ट करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपके iPhone की Warranty या AppleCare Coverage की जानकारी दिखाई जाएगी. अगर लागू होगा, तो यहां उसकी Expiry Date भी देख सकते हैं. 

Apple की Website से भी कर सकते हैं Check

अगर आपके पास iPhone मौजूद नहीं है या Settings से Coverage नहीं देख पा रहे हैं, तो Apple के Check Coverage Page का इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां iPhone का सिरियल नंबर डालना होगा और मांगी गई वेरिफिकेशन पूरा करके सबमिट करना होगा. इसके बाद उपलब्ध Coverage और Benefits की जानकारी देखी जा सकती है. Second-Hand iPhone खरीदते समय यह तरीका खास तौर पर यूजफुल हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ सकता है भारी! जान लें ये सच्चाई

Apple Support से Coverage कैसे देखें?

Coverage की जानकारी mysupport.apple.com पर Apple Account से Sign In करके भी देखी जा सकती है. वहां अपना Device Select करने के बाद उपलब्ध Support, Hardware Repair और Technical Support से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. iPhone पर Apple Support App के जरिए भी लिंक डिवाइस में से अपना iPhone Select करके Coverage Details देखी जा सकती हैं. 

यह भी पढ़ें - क्या फोन को बार-बार Restart करना चाहिए? जानें क्या होता है फायदा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 21 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS HINDI IPhone Warranty
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