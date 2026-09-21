iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage

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iPhone खरीदने के बाद ज्यादातर लोगों का ध्यान फोन के फीचर्स और कीमत पर रहता है, लेकिन इसकी Warranty और Coverage की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है. खासकर जब फोन में कोई हार्डवेयर दिक्कत आ जाए या उसे सर्विस के लिए देना पड़े. Apple के महंगे डिवाइस की रिपेयर कई मामलों में जेब पर भारी पड़ सकती है.

ऐसे में पहले से यह पता होना जरूरी है कि आपका iPhone अभी Apple की लिमिटिड Warranty में कवर्ड है या उसके साथ AppleCare Plan मौजूद है. यही जानकारी Second-Hand iPhone खरीदते समय भी काम आ सकती है. इससे पता लगाया जा सकता है कि डिवाइस पर अभी Warranty या AppleCare Coverage बची है या नहीं. तो आइए जानते हैं कि iPhone की Warranty और Coverage कैसे चेक करें.

iPhone की Warranty में क्या मिलता है?

Apple की लिमिटेड वारंटी iPhone को खरीद की तारीख से एक साल तक मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत से प्रोटेक्शन देती है. हालांकि हर तरह की खराबी इस कवरेज में शामिल नहीं होती है. Accident से हुआ डैमेज, नॉर्मल यूज की वजह से खराब हुई बैटरी और कुछ दूसरे तरह के फिजिकल डैमेज Standard Warranty के तहत कवर नहीं होते हैं. अगर iPhone पर AppleCare Plan लिया गया है, तो कवरेज से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी चेक की जा सकती है. इसलिए रिपेयर कराने से पहले Warranty Status देखना जरूरी हो सकता है.

iPhone की Warranty और Coverage कैसे चेक करें

iPhone में ही Warranty Status और Coverage देखने का ऑप्शन मौजूद है. इसके लिए सबसे पहले Settings खोलें और General पर जाएं. अब AppleCare & Warranty पर टेप करें. यहां अपने Apple Devices की लिस्ट में iPhone सेलेक्ट करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपके iPhone की Warranty या AppleCare Coverage की जानकारी दिखाई जाएगी. अगर लागू होगा, तो यहां उसकी Expiry Date भी देख सकते हैं.

Apple की Website से भी कर सकते हैं Check

अगर आपके पास iPhone मौजूद नहीं है या Settings से Coverage नहीं देख पा रहे हैं, तो Apple के Check Coverage Page का इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां iPhone का सिरियल नंबर डालना होगा और मांगी गई वेरिफिकेशन पूरा करके सबमिट करना होगा. इसके बाद उपलब्ध Coverage और Benefits की जानकारी देखी जा सकती है. Second-Hand iPhone खरीदते समय यह तरीका खास तौर पर यूजफुल हो सकता है.

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Apple Support से Coverage कैसे देखें?

Coverage की जानकारी mysupport.apple.com पर Apple Account से Sign In करके भी देखी जा सकती है. वहां अपना Device Select करने के बाद उपलब्ध Support, Hardware Repair और Technical Support से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. iPhone पर Apple Support App के जरिए भी लिंक डिवाइस में से अपना iPhone Select करके Coverage Details देखी जा सकती हैं.

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