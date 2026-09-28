लैपटॉप चार्ज करने के लिए कितने Watt का Power Bank चाहिए? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई

आजकल पावर बैंक सिर्फ स्मार्टफोन की बैटरी बचाने के काम नहीं आते हैं. USB-C और Power Delivery (PD) टेक्नोलॉजी की वजह से कई एडवांस लैपटॉप को भी पावर बैंक से चार्ज किया जाता है. हालांकि, कोई भी नॉर्मल पावर बैंक लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकता है. इसके लिए पावर बैंक की क्षमता के साथ-साथ उसका आउटपुट वॉटेज भी देखना जरूरी है.

पावर बैंक खरीदते समय नॉर्मली सबसे पहले उसकी mAh पावर देखी जाती है. लेकिन लैपटॉप के मामले में सिर्फ mAh पूरी कहानी नहीं बताता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप के लिए कम से कम 20,000mAh पावर वाले पावर बैंक पर विचार करना चाहिए. इससे छोटी पावर वाले मॉडल भी काम कर सकते हैं लेकिन लैपटॉप को काफी चार्ज देना मुश्किल हो सकता है.

इसके अलावा पावर बैंक का असली काम उसके पावर उसकी लिखी हुई mAh संख्या से कम हो सकती है क्योंकि वोल्टेज कन्वर्जन के दौरान कुछ एनर्जी खत्म होती है. इसलिए 25,000mAh पावर बैंक से लैपटॉप को 25,000mAh के बराबर चार्ज मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

सबसे जरूरी है Power Delivery यानी PD

लैपटॉप चार्ज करने के लिए पावर बैंक में USB-C Power Delivery (USB-C PD) सपोर्ट होना बेहद जरूरी है. नॉर्मल USB पावर बैंक जो 10W या 18W जैसे आउटपुट देते हैं, स्मार्टफोन के लिए काफी हो सकते हैं लेकिन लैपटॉप के लिए अक्सर कम पड़ जाते हैं.

कई लैपटॉप को चार्जिंग के दौरान 45W, 65W या 100W तक की जरूरत हो सकती है. इसलिए पावर बैंक खरीदने से पहले अपने लैपटॉप के चार्जर पर लिखे वॉटेज और USB-C चार्जिंग सपोर्ट को जरूर चेक करें.

कौन सा वॉट सही?

जानकारी के लिए बता दें कि छोटे और हल्के लैपटॉप के लिए 45W से 65W वाला USB-C PD पावर बैंक फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं बड़े या ज्यादा पावर लेने वाले लैपटॉप के लिए 100W आउटपुट वाला मॉडल ज्यादा बेहतर हो सकता है. कुछ नए डिवाइस इससे भी ज्यादा पावर सपोर्ट करते हैं.

हालांकि, ज्यादा वॉटेज वाला पावर बैंक लेने का मतलब यह नहीं है कि लैपटॉप जबरदस्ती उतनी ही पावर लेगा. USB Power Delivery में लैपटॉप और पावर बैंक आपस में जरूरत के मुताबिक पावर तय करते हैं. यानी 100W पावर बैंक से जुड़ा 65W लैपटॉप अपनी जरूरत के अनुसार ही पावर लेगा.

केबल भी उतनी ही जरूरी है

सिर्फ पावर बैंक और लैपटॉप सही होना पर्याप्त नहीं है. USB-C केबल भी आवश्यक वॉटेज को संभालने में सक्षम होनी चाहिए. अगर पावर बैंक 100W आउटपुट दे सकता है लेकिन केबल उस पावर के लिए रेटेड नहीं है तो आपको मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड नहीं मिलेगी.

20,000mAh से 25,000mAh बेहतर ऑप्शन

अगर आप ट्रैवल या ऑफिस के दौरान लैपटॉप की बैटरी बढ़ाने के लिए पावर बैंक खरीद रहे हैं तो 20,000mAh या उससे ज्यादा पावर और 65W या 100W USB-C PD आउटपुट वाला मॉडल एक नैचुरल ऑप्शन हो सकता है. लेकिन फाइनल फैसला हमेशा अपने लैपटॉप की असली चार्जिंग जरूरत देखकर ही करें. इसलिए अगली बार सिर्फ बड़ी mAh संख्या देखकर पावर बैंक न खरीदें.

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