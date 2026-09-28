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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी

'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी

म मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट की वजह से विरोधी दल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Sep 2026 11:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर काँग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के लोग अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए जाने के बाद भी नहीं आए क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो इसमें शामिल हुए तो जालीदार टोपी इनसे छिटक जाएगी. सीएम योगी ने कहा कि विरोधी दलों ने हमेशा राम मंदिर आंदोलन को बाधित करने की कोशिश की. 

दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने वीएचपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला किया. 

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राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम योगी ने कहा कि "रामद्रोही अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते. जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे राम भक्तों को पर गोली चला रहे थे. आज वो भी गाहे-बगाहे अपने को राम भक्त ठहराने का प्रयास कर रहे हैं. ये वीएचपी की वैचारिक विजय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी बजरंगियों को इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि रामकाज में कालनेमि भी घुसेंगे उन्हें पहचानने की आवश्यकता है." 

सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि "वो घुसेंगे, आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे लेकिन, हम बजरंगियों को इनसे सावधान रहना होगा. बाबरियों के भक्त, कालनेमि के रुप में घुसकर आपको बदनाम करने की साजिश करेंगे, इनकी साजिशों को सफल नहीं होने देना है. 

याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और वामपंथियों द्वारा झूठे तथ्य दिए जाते थे. ये लोग राम मंदिर के आंदोलन में बाधा पैदा करते हैं. फैसला राम मंदिर के पक्ष में न हो पाए इसलिए ये लोग साजिशें रचते थे. कांग्रेस ने तो कहा था कि राम का कोई वजूद नहीं, इन्होंने हमेशा हिन्दू समाज को अपमानित करने का काम किया था आज वो हम पर सवाल उठा रहे हैं." 

सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद भी ये लोग नहीं गए क्योंकि उनको वोट बैंक दिखाई देता था, उन्हें लगता था कि जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जालीदार टोपी इनसे छिटक जाएं भय के मारे नहीं जा रहे थे और इनका आचरण तो आप देख ही रहे हैं. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Sep 2026 11:04 AM (IST)
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