ChatGPT पर अब सारे दोस्त मिलकर बनाएं प्लान, आ गया ग्रुप चैट का ऑप्शन, ऐसे करें यूज

लंबे इंतजार के बाद अब ChatGPT में ग्रुप चैट का ऑप्शन आ गया है. इसमें एक साथ 20 लोगों को एड किया जा सकता है, जो साथ मिलकर रिसर्च करने से लेकर ट्रिप प्लानिंग तक सारे काम कर सकते हैं. मजेदार बात यह भी है कि इस दौरान ChatGPT एक असिस्टेंट और गाइड की तरह आपके ग्रुप में मौजूद रहेगा और आप जरूरत पड़ने पर उससे इनपुट भी ले सकेंगे. कुछ समय पहले तक इस फीचर को न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया में टेस्ट किया जा रहा था और अब इसे ग्लोबली रोल आउट कर दिया गया है.

क्या है यह फीचर और कैसे करता है काम?

ChatGPT का कहना है कि इस फीचर की मदद से आप अपने दोस्तों, परिवार और कोवर्कर को एक शेयर्ड स्पेस में ला सकते हैं, जहां आप आइडियाज पर इकट्ठे मिलकर काम करने के साथ-साथ प्लान बना सकते हैं और फैसले ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होगा. ऐसा करने के लिए ऐप के टॉप कॉर्नर में दिख रहे पीपल आइकन पर टैप करें. यहां एक शेयरेबल लिंक जनरेट हो जाएगा. इसके बाद चैटजीपीटी यूज करने वाले यूजर्स इस लिंक को ज्वॉइन कर सकते हैं. ज्वॉइन करने के बाद वो ग्रुप में मैसेज भेज पाएंगे.

स्मार्ट तरीके से काम करेगा ChatGPT

ग्रुप सेटअप होते ही ChatGPT मदद के लिए आ जाएगा. ट्रिप प्लान करने से लेकर पैकिंग लिस्ट बनाने तक यह सारे कामों में मदद करेगा. ग्रुप के मेंबर बातचीत के दौरान कभी भी इसे टैग कर इससे आईडियाज और सजेशन भी ले सकेंगे. ग्रुप चैट में बात करने के लिए कंपनी ने इसे नए सोशल बिहेवियर से ट्रेनिंग दी है, जिससे यह खुद डिसाइड करेगा कि इसे कब बोलना है और कब चुप होना है. बातचीत को डिस्टर्ब न करने के लिए यह इमोजी से भी रिएक्ट कर सकता है.

