अब ChatGPT बना आपकी जेब का Photoshop! तस्वीरें और PDF भी करेगा एडिट, जानिए कैसे होगा काम आसान

ChatGPT New Feature: Adobe ने आखिरकार Photoshop, Acrobat और Express को सीधे ChatGPT में इंटीग्रेट कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ नैचुरल लैंग्वेज कमांड टाइप करके फोटो एडिटिंग, डिजाइनिंग और PDF मैनेजमेंट all in one कर सकेंगे.

सिर्फ कमांड टाइप करें, Photoshop खुद काम कर देगा

अब कोई भी यूजर ChatGPT में सिर्फ यह लिख सकता है “Adobe Photoshop, इस फोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर दो” और काम सेकंडों में पूरा हो जाएगा. Photoshop इंटीग्रेशन के बाद आप.

इमेज के किसी खास हिस्से में एडिट

ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोज़र जैसी सेटिंग्स फाइन-ट्यून

Glitch, Glow जैसे क्रिएटिव इफेक्ट्स

सब कुछ करवाने के लिए बस ChatGPT को कह देंगे. एडिट के बाद भी इमेज की क्वालिटी बरकरार रहती है.

Express से डिजाइन बनाना हुआ और आसान

Adobe Express एक्सटेंशन की मदद से ChatGPT अब प्रोफेशनल डिजाइन लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है. इससे आप चैट के भीतर ही:

टेक्स्ट भर सकते हैं

फोटो रिप्लेस कर सकते हैं

डिजाइन एनीमेट कर सकते हैं

एक-के-बाद-एक एडिट कर सकते हैं

और यह सब बिना चैट विंडो छोड़े.

Acrobat से PDF पर पूरा कंट्रोल

Acrobat एक्सटेंशन की वजह से ChatGPT PDF को भी मैनेज कर सकता है. आप इसे कहकर फाइलें मर्ज, टेक्स्ट या टेबल एक्सट्रैक्ट, डॉक्युमेंट कंप्रेस, किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट सब करवा सकते हैं.

मनपसंद न हो तो Adobe ऐप्स में जाकर आगे एडिट करें

अगर ChatGPT के जरिए मिला एडिट पसंद नहीं आता, तो आप उसी जगह से Adobe के मूल ऐप्स Photoshop, Express या Acrobat में एडिटिंग जारी रख सकते हैं. काम कहीं अटकता नहीं है.

Adobe की AI ताकत लगातार बढ़ रही है

Adobe पिछले कुछ समय से अपने ऐप्स में AI को तेजी से इंटीग्रेट कर रहा है. Photoshop और Express में AI असिस्टेंट पहले से ही मौजूद हैं जो नैचुरल लैंग्वेज कमांड से एडिटिंग आसान बनाते हैं.

कंपनी ने Firefly AI असिस्टेंट भी दिखाया है, जो क्रिएटर्स को आइडियाज को तुरंत कंटेंट में बदलने में मदद करता है. कुछ ऐप्स में Gemini Nano Banana Pro मॉडल का सपोर्ट भी जोड़ा गया है.

कैसे करें इस्तेमाल?

Adobe के मुताबिक Photoshop, Express और Acrobat तीनों ही ChatGPT में फ्री में उपलब्ध हैं और इन्हें ग्लोबली रोलआउट किया जा रहा है. ChatGPT Desktop, Web और iOS: Photoshop, Express और Acrobat तीनों चलेंगे.

ChatGPT Android: फिलहाल सिर्फ Express उपलब्ध है, बाकी दोनों जल्द आएंगे. OpenAI ने इस साल अक्टूबर में ChatGPT में थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट जोड़ा था जिसके बाद Booking.com, Canva, Spotify और Figma जैसे ऐप्स भी चैट में उपलब्ध हुए. खास बात यह है कि ये फीचर सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित नहीं है साइन-इन यूजर्स भी इन ऐप्स को चला सकते हैं.

