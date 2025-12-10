Google का ये मैसेज दिखते ही समझ जाइए आपका Gmail खतरे में है! तुरंत करें ये जरूरी उपाय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Gmail: आज के समय में साइबर हमले पहले से कहीं ज्यादा चालाक, तेज और खतरनाक हो चुके हैं. अमेरिका की साइबर डिफेंस एजेंसियों ने हाल ही में Google, Apple और Microsoft यूजर्स को पासवर्ड और अकाउंट सिक्योरिटी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है. टेक कंपनियों का कहना है कि अब हैकर्स इतने उन्नत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक साधारण सा सिक्योरिटी मैसेज भी असल में धोखा हो सकता है.

फर्जी सिक्योरिटी मैसेज भेजकर बढ़ा रहे हैं खतरा

पिछले महीने Apple यूजर्स के साथ एक नई ठगी सामने आई जिसमें हैकर्स पहले ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मैसेज भेजते थे और तुरंत बाद कॉल कर खुद को Apple सपोर्ट टीम का सदस्य बताते थे. इसी तरह Google यूजर्स को भी ऐसे नकली सिक्योरिटी अलर्ट मिल रहे हैं.

Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, एक Reddit यूजर ने सवाल पूछा कि आखिर हैकर्स सीधे Google सिक्योरिटी अलर्ट उसके फोन पर कैसे भेज सकते हैं? दरअसल, कोई भी व्यक्ति आपके ईमेल पते का इस्तेमाल कर अकाउंट रिकवरी प्रोसेस शुरू कर सकता है जिसके बाद यह अलर्ट अपने आप भेजा जाता है. यही कारण है कि Google इन मैसेज में स्पष्ट रूप से लिखता है कि यदि आपने रिकवरी प्रोसेस शुरू नहीं किया है तो इसे नजरअंदाज कर दें.

सबसे खतरनाक तरीका

कई मामलों में ठग सीधे फोन कॉल करके खुद को Google सिक्योरिटी टीम का अधिकारी बताते हैं. वे बातों-बातों में यूजर से वेरिफिकेशन कोड या सिक्योरिटी कोड मांग लेते हैं. अगर कोई भी व्यक्ति इस कोड को साझा कर देता है तो उसका Gmail अकाउंट कुछ ही सेकंड में हैक हो सकता है और हैकर को पूरी एक्सेस मिल जाती है.

कैसे रहें सुरक्षित? अपनाएं ये जरूरी सावधानियां

इन हमलों से बचने के लिए आपको बस थोड़ी सतर्कता की जरूरत है. सबसे पहले किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा न करें, खासकर जब वे आपसे सिक्योरिटी कोड, OTP या पासवर्ड जैसी जानकारी मांगें. Google, Apple और Microsoft जैसी कंपनियां कभी भी कॉल पर ऐसी जानकारी नहीं मांगतीं.

दूसरा, अगर आपको कोई सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट मिलता है और आपने खुद रिकवरी प्रक्रिया शुरू नहीं की है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें. तीसरा, किसी भी सुरक्षा कोड को ईमेल, SMS या व्हाट्सऐप पर किसी के साथ शेयर न करें.

