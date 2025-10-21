Mozilla और Chrome यूजर्स हो जाएं अलर्ट! मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा, हाई-रिस्क वार्निंग जारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMozilla और Chrome यूजर्स हो जाएं अलर्ट! मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा, हाई-रिस्क वार्निंग जारी

अगर आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए लिए है. इन ब्राउजर्स में कुछ सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिनसे आपका डेटा चोरी हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 08:21 AM (IST)
देश में करोड़ों डेस्कॉप यूजर्स पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, भारत सरकार ने Google Chrome और Mozilla Firefox यूजर्स के लिए हाई-रिस्क वार्निंग जारी की है. ये दो भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्राउजर्स में शामिल हैं और करोड़ों लोग इनका यूज करते हैं. इन दोनों ब्राउजर्स में कुछ ऐसी सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिनका दुरुपयोग कर अटैकर्स आपका डेटा चुरा और सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं. इसे देखते हुए सरकारी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने यह वार्निंग जारी की है. 

इन यूजर्स को ज्यादा खतरा

सरकारी एजेंसी की वार्निंग के अनुसार, Mozilla Firefox का 144 से पुराना वर्जन, Mozilla Firefox ESR का 115.29 से पुराना, Mozilla Thunderbird के 140.4 से पुराने और Google ChromeOS के 16404.45.0 से पुराने वर्जन यूज करने वाले यूजर्स को हैकिंग का ज्यादा खतरा है. Mozilla ब्राउजर में मिली खामी के चलते हैकर्स सिस्टम से सेंसेटिव इंफोर्मेशन चुरा सकते हैं और कई मामलों में सिस्टम को क्रैश भी किया जा सकता है. विंडोज के साथ-साथ एंड्रॉयड पर यह ब्राउजर यूज करने वाले यूजर्स पर भी साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है. वहीं गूगल क्रोम की बात करें तो वीडियो, सिंक और WebGPU में हीप बफर ओवरफ्लो के कारण यह सुरक्षा खामी पाई गाई है. इसकी मदद से हैकर्स किसी यूजर को मलेशियस पेज पर विजिट करवा सकते हैं.

यूजर्स के पास अब क्या रास्ता?

वार्निंग के अनुसार, इन ब्राउजर के पुराने वर्जन में ये सुरक्षा खामियां पाई गई हैं. दोनों ही कंपनियों ने इनके लिए सिक्योरिटी पैच जारी कर दिए हैं. ऐसे में यूजर्स अपने ब्राउजर को अपडेट कर इन खामियों से बच सकते हैं. अगर आप बार-बार अपना ब्राउजर अपडेट करना भूल जाते हैं तो इसे ऑटो अपडेट पर सेट कर दें. इसके बाद हर जरूरी अपडेट आपके सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी और आपको सुरक्षा खामियों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी.

Published at : 21 Oct 2025 08:20 AM (IST)
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
