क्रिएटर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले! गूगल ने Android 17 में एक साथ कर दिए इतने काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉयड 17 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए फीचर्स आएंगे।

Screen Reactions से एक साथ सेल्फी और स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड होंगे।

इंस्टाग्राम के लिए Ultra HDR, वीडियो स्टेबलाइजेशन उपलब्ध होंगे।

Adobe Premiere ऐप से बनेंगे YouTube Shorts और Reels।

Android 17 Features: अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं और एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं तो आपकी मौज होने वाली है. गूगल ने एंड्रॉयड 17 अपडेट में ऐसे फीचर्स और टूल्स जोड़े हैं, जो कंटेट क्रिएशन, एडिटिंग और डिवाइस से सोशल मीडिया पर कंटेट शेयरिंग को एकदम आसान बना देंगे. कंपनी का कहना है कि नए फीचर्स इसलिए लाए गए हैं ताकि क्रिएटर को अलग-अलग ऐप्स पर स्विच न होना पड़े और एडिटिंग में उनका टाइम बच सके. ये फीचर सबसे पहले पिक्सल डिवाइसेस के लिए रोल आउट किए जाएंगे और बाद में दूसरे एंड्रॉयड फोन पर अवेलेबल होंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि क्रिएटर्स के लिए Android 17 में क्या-क्या फीचर आए हैं.

रिएक्शन वीडियो के लिए आया Screen Reactions

अब रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दो डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड्रॉयड 17 में Screen Reactions का फीचर आया है, जो एक साथ सेल्फी कैमरा और स्क्रीन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है. गूगल का कहना है कि क्रिएटर वीडियो पर ही अपने रिएक्शन, कमेंट सेक्शन और ऑन-स्क्रीन कंटेट को ओवरले कर पाएंगे. रिएक्शन के अलावा ट्यूटोरियल और कमेंट्री वाले वीडियो में यह फीचर खूब आएगा. अब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थर्ड-पार्टी ऐप्स की भी जरूरत नहीं होगी.

इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन

एंड्रॉयड डिवाइस पर इंस्टाग्राम के एक्सपीरियंस को इंम्प्रूव करने के लिए गूगल ने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है. Android 17 में Ultra HDR कैप्चर और बिल्ट-इन वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगा, जिससे वीडियो रिकॉर्ड करना आसान और मजेदार हो जाएगा. गूगल ने कैप्चर-टू-अपलोड प्रोसेसर को भी ऑप्टिमाइज किया है, जिससे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद भी इमेज और वीडियो की क्वालिटी में कमी नहीं आएगी.

Edit ऐप के लिए एआई पावर्ड टूल

इंस्टाग्राम की एडिट ऐप पर भी एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए एक्सक्लूसिव एआई फीचर्स आएंगे. इनमें एक स्मार्ट इनहैंस का फीचर होगा, जो एक टैप करने पर ऑन-डिवाइस एआई की मदद से वीडियो और इमेज को अपस्केल कर देगा. इसके अलावा बैकग्राउंड साउंड, वॉइस और म्यूजिक ट्रैक को आइसोलेट करने के लिए साउंड सेपरेशन का फीचर मिलेगा. इससे क्रिएटर्स अपने वीडियो के ऑडियो को बेहतर कर पाएंगे.

Adobe Premiere ऐप होगी लॉन्च

गूगल ने कन्फर्म किया है कि इस अगले कुछ हफ्तों में एंड्रॉयड के लिए Adobe Premiere ऐप लॉन्च हो जाएगी. इसमें मोबाइल डिवाइसेस से ही यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए इफेक्ट्स और डिजाइन मिलेंगे. इसकी मदद से शॉर्ट्स और रील्स बनानी आसान हो जाएगी और यूजर्स को एडिटिंग में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा.

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