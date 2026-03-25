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iPhone Users at Risk: हाल ही में एक नए साइबर खतरे ने दुनिया भर के iPhone और iPad यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. DarkSword नाम का एक खतरनाक हैकिंग टूल इंटरनेट पर लीक हो गया है जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डिवाइस जोखिम में आ गए हैं.

iPhone: क्या है DarkSword और क्यों है इतना खतरनाक?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GitHub पर अपलोड किया गया है जिससे अब इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह टूल पुराने iOS वर्जन वाले डिवाइस को आसानी से निशाना बना सकता है खासकर वे डिवाइस जो अभी तक iOS 26 पर अपडेट नहीं हुए हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टूल का इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इसके लिए किसी खास तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है.

बिना एक्सपर्ट बने भी हो सकता है हैक!

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, DarkSword साधारण HTML और JavaScript फाइल्स पर आधारित है. इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना ज्यादा मेहनत के इस्तेमाल कर सकता है. एक डेमो में यह भी दिखाया गया कि पुराने iOS पर चलने वाला iPad mini भी इस टूल की मदद से आसानी से हैक किया जा सकता है. एक बार डिवाइस संक्रमित हो जाए तो हैकर्स आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, Wi-Fi पासवर्ड जैसी निजी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं.

Apple ने दी चेतावनी

इस खतरे को देखते हुए Apple ने यूजर्स को अलर्ट किया है और जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी है. कंपनी का कहना है कि डिवाइस को अपडेट रखना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है.

Apple ने 11 मार्च को एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अपडेट भी जारी किया है खासकर उन डिवाइस के लिए जो नए iOS वर्जन पर अपडेट नहीं हो सकते. इसके अलावा Lockdown Mode जैसे फीचर्स भी इस तरह के हमलों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कितने डिवाइस हैं खतरे में?

Apple के अनुसार, दुनिया भर में उसके 2.5 अरब से ज्यादा डिवाइस एक्टिव हैं. इनमें से करीब 25% अभी भी पुराने iOS वर्जन पर चल रहे हैं. यानी करोड़ों डिवाइस ऐसे हैं जो इस नए खतरे की चपेट में आ सकते हैं.

कैसे बचें इस साइबर हमले से?

अगर आप iPhone या iPad इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत Settings में जाकर लेटेस्ट अपडेट चेक करें और उसे इंस्टॉल करें. जो यूजर्स पहले से अपडेटेड हैं उनके लिए खतरा काफी कम है लेकिन पुराने वर्जन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह खतरा गंभीर हो सकता है.

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