अचानक Apple ने क्यों बंद कर दिए लेदर iPhone Cases? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अब कंपनी ने 2025 में TechWoven मटेरियल पेश किया।

iPhone Leather Cases: Apple iPhone आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है. आईफोन को भारत में भी लोग काफी पसंद करते हैं. कई लोग इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं तो कुछ इसे बेहतर सेफ्टी के लिए पसंद करते हैं. बता दें कि आईफोन के साथ-साथ पहले कंपनी डिवाइस के लिए एक बेहतर लेदर केस भी तैयार करती थी. लेकिन अचानक कंपनी ने लेदर केस बनाने बंद कर दिए.

इस समय से शुरू हुई थी शुरूआत

जानकारी के मुताबिक, Apple ने साल 2013 में iPhone 5S के साथ अपने आधिकारिक Leather iPhone Cases लॉन्च किए थे. कंपनी इन्हें प्रीमियम एक्सेसरी के रूप में बेचती थी. इन केस की सबसे बड़ी खास बात इनकी बेहतर फिनिश, शानदार ग्रिप और लग्जरी लुक थी. इसी वजह से ये लोगों के बीच काफी फेमश बने हुए थे. कंपनी ने काफी लंबे समय तक इन केस की बिक्री की है.

इस वजह से बंद हुई बिक्री

समय के साथ दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरुकता काफी बढ़ चुकी है. अब लोग ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जिनका पर्यावरण पर कोई भी गलत असर न पड़े. इसी को देखते हुए एप्पल ने भी तय किया कि वह 2030 तक कॉर्बन न्यूट्रल कंपनी बनकर दिखाएगी.

बता दें कि लेदर केस बनाने में ज्यादा कॉर्बन उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है. यही सबसे बड़ी वजह बनी कि कंपनी ने लेदर केस बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया.

लेदर की जगह आया नया मटेरियल

लेकिन अब समस्या ये थी कि लेदर केस की जगह कौन सा केस कंपनी अपने यूजर्स को ऑफर करेगी. इसी के बाद, Apple ने FineWoven नाम का नया मटेरियल पेश किया. ये माइक्रोट्विल फैब्रिक से तैयार किया गया था और कंपनी का दावा था कि इसका कार्बन फुटप्रिंट लेदर की तुलना में काफी कम है. इसके अलावा इसमें प्रीमियम फील और सॉफ्ट टेक्सचर देखने को मिलता है.

हालांकि, लॉन्च के कुछ ही समय बाद FineWoven Cases की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें सामने आने लगीं. कई यूजर्स ने बताया कि इन पर जल्दी स्क्रैच और निशान पड़ जाते हैं और ये लंबे समय तक नए जैसे नहीं दिखते.

नया TechWoven डिजाइन

शिकायतों के बीच कंपनी को FineWoven को भी बंद करना पड़ा. इसके बाद Apple ने 2025 में TechWoven Material पेश किया. ये पूरी तरह से रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर से तैयार किया गया था. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले वाले FineWoven की तुलना में ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और दाग-धब्बों से बेहतर सुरक्षा देने वाला है.

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