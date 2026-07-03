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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअचानक Apple ने क्यों बंद कर दिए लेदर iPhone Cases? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

अचानक Apple ने क्यों बंद कर दिए लेदर iPhone Cases? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

iPhone Leather Cases: Apple ने साल 2013 में iPhone 5S के साथ अपने आधिकारिक Leather iPhone Cases लॉन्च किए थे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 03:51 PM (IST)
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  • अब कंपनी ने 2025 में TechWoven मटेरियल पेश किया।

iPhone Leather Cases: Apple iPhone आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है. आईफोन को भारत में भी लोग काफी पसंद करते हैं. कई लोग इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं तो कुछ इसे बेहतर सेफ्टी के लिए पसंद करते हैं. बता दें कि आईफोन के साथ-साथ पहले कंपनी डिवाइस के लिए एक बेहतर लेदर केस भी तैयार करती थी. लेकिन अचानक कंपनी ने लेदर केस बनाने बंद कर दिए.

इस समय से शुरू हुई थी शुरूआत

जानकारी के मुताबिक, Apple ने साल 2013 में iPhone 5S के साथ अपने आधिकारिक Leather iPhone Cases लॉन्च किए थे. कंपनी इन्हें प्रीमियम एक्सेसरी के रूप में बेचती थी. इन केस की सबसे बड़ी खास बात इनकी बेहतर फिनिश, शानदार ग्रिप और लग्जरी लुक थी. इसी वजह से ये लोगों के बीच काफी फेमश बने हुए थे. कंपनी ने काफी लंबे समय तक इन केस की बिक्री की है.

इस वजह से बंद हुई बिक्री

समय के साथ दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरुकता काफी बढ़ चुकी है. अब लोग ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जिनका पर्यावरण पर कोई भी गलत असर न पड़े. इसी को देखते हुए एप्पल ने भी तय किया कि वह 2030 तक कॉर्बन न्यूट्रल कंपनी बनकर दिखाएगी.

बता दें कि लेदर केस बनाने में ज्यादा कॉर्बन उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है. यही सबसे बड़ी वजह बनी कि कंपनी ने लेदर केस बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया.

लेदर की जगह आया नया मटेरियल

लेकिन अब समस्या ये थी कि लेदर केस की जगह कौन सा केस कंपनी अपने यूजर्स को ऑफर करेगी. इसी के बाद, Apple ने FineWoven नाम का नया मटेरियल पेश किया. ये माइक्रोट्विल फैब्रिक से तैयार किया गया था और कंपनी का दावा था कि इसका कार्बन फुटप्रिंट लेदर की तुलना में काफी कम है. इसके अलावा इसमें प्रीमियम फील और सॉफ्ट टेक्सचर देखने को मिलता है.

हालांकि, लॉन्च के कुछ ही समय बाद FineWoven Cases की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें सामने आने लगीं. कई यूजर्स ने बताया कि इन पर जल्दी स्क्रैच और निशान पड़ जाते हैं और ये लंबे समय तक नए जैसे नहीं दिखते.

नया TechWoven डिजाइन

शिकायतों के बीच कंपनी को FineWoven को भी बंद करना पड़ा. इसके बाद Apple ने 2025 में TechWoven Material पेश किया. ये पूरी तरह से रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर से तैयार किया गया था. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले वाले FineWoven की तुलना में ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और दाग-धब्बों से बेहतर सुरक्षा देने वाला है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
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