हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMobile Apps That Use Most Data: आपके मोबाइल के ये ऐप खाते हैं सबसे ज्यादा डेटा, इंटरनेट बचाना है तो तुरंत करें ये काम

Mobile Apps That Use Most Data: आपके मोबाइल के ये ऐप खाते हैं सबसे ज्यादा डेटा, इंटरनेट बचाना है तो तुरंत करें ये काम

मोबाइल डेटा की सबसे ज्यादा खपत सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स करते हैं. इनमें यूट्यूब सबसे ऊपर आता है. अगर कोई यूजर लगातार वीडियो या शॉर्ट्स देखता है तो 1 घंटे में 3GB डेटा खर्च हो सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 May 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Mobile Apps That Use Most Data: आज के दौर में मोबाइल डेटा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत बन चुका है. सोशल मीडिया स्क्रोल करने से लेकर ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल, ओटीटी और डिजिटल पेमेंट तक लगभग हर काम इंटरनेट पर निर्भर हो गया है. ऐसे में जब फोन का डेटा जल्दी खत्म होने लगता है तो परेशानी बढ़ जाती है.

खासकर 1GB या डेढ़ जीबी डेली डेटा प्लान का इस्तेमाल करने वाले यूजर अक्सर शाम तक इंटरनेट खत्म होने की शिकायत करते हैं. कई लोगों को यह भी लगता है कि टेलिकॉम कंपनियां पूरा डेटा नहीं दे रही है, लेकिन असल वजह अक्सर फोन की कुछ सेटिंग्स और ऐप्स होते हैं जो बिना जरुरत के लगातार इंटरनेट खर्च करते रहते हैं. कुछ सोशल मीडिया एप्स और बैकग्राउंड फीचर्स इतना ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं कि यूजर को पता भी नहीं चलता और पूरा इंटरनेट खत्म हो जाता है. 

सबसे ज्यादा डेटा खाने वाले ऐप्स कौन से?

मोबाइल डेटा की सबसे ज्यादा खपत सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स करते हैं. इनमें यूट्यूब सबसे ऊपर माना जाता है. अगर कोई यूजर लगातार वीडियो या शॉर्ट्स देखता है तो 1 घंटे में 3GB डेटा खर्च हो सकता है. खासकर एचडी वीडियो देखने पर डेटा तेजी से खत्म होता है. इंस्टाग्राम भी काफी ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता है. इंस्टाग्राम एक घंटे तक यूज करने पर यह 500MB से लेकर 1GB तक मोबाइल डेटा यूज कर लेता है. रील्स, हाई क्वालिटी फोटो और ऑटो प्रीलोड फीचर्स की वजह से यह बैकग्राउंड में लगातार डेटा खर्च करता रहता है. फेसबुक पर वीडियो और रील स्क्रोलिंग भी इंटरनेट खपत को बढ़ा देती है.

बैकग्राउंड ऐप्स भी बड़ा कारण 

कई बार यूजर्स फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, फिर भी डेटा खत्म होता रहता है. इसकी वजह बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स होते हैं. शॉपिंग ऐप्स, मैप सर्विस, गेमिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ऐप्स लगातार इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं. यही वजह है कि बिना ज्यादा उपयोग किए भी डेटा तेजी से खत्म होने लगता है.गूगल मैप्स और दूसरे नेविगेशन ऐप्स भी काफी डेटा इस्तेमाल करते हैं. हालांकि उनका ऑफलाइन इस्तेमाल भी किया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें-कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम, Google Maps को ये सब कैसे पता चलता है? जानिए टेक्नोलॉजी

ऑटो अपडेटेड फीचर्स बढ़ा देता है परेशानी 

फोन में मौजूद ऐप्स और सॉफ्टवेयर का ऑटो अपडेट भी डेटा खत्म करने की बड़ी वजह है. कई बार गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर बैकग्राउंड में बड़े अपडेट डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे पूरा डाटा खत्म हो जाता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि ऑटो अपडेट ऐप्स को केवल वाईफाई पर सेट करें. 

डेटा बचाने के लिए यह सेटिंग्स तुरंत बदले 

अगर आप मोबाइल डेटा बचाना चाहते हैं तो फोन में डेटा सेवर या लो डेटा मोड ऑन कर सकते हैं. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में यह फीचर मौजूद होता है, इसे ऑन करते ही फोन गैर जरूरी बैकग्राउंड इंटरनेट इस्तेमाल कम कर देता है. इसके अलावा व्हाट्सएप में मीडिया ऑटो डाउनलोड बंद करना, इंस्टाग्राम में यूज मोबाइल डेटा फीचर ऑन करना और क्रोम ब्राउजर में लाइट मोड इस्तेमाल करना भी काफी मददगार साबित होता है. वहीं एंड्रॉयड फोन में डेटा वार्निंग और डेटा लिमिट फीचर मिलता है, इसमें यूजर अपनी रोजाना इंटरनेट लिमिट तय कर सकता है. लिमिट पूरी होते हैं ही फोन इंटरनेट इस्तेमाल रोक देता है, इससे जरूरत के समय डेटा बचा रहता है और पूरा दिन आसानी से इंटरनेट चलाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-White Hydrogen: फ्यूचर एनर्जी का सोर्स कैसे बन सकता है व्हाइट हाइड्रोजन, आखिर यह क्या बला है?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Internet Mobile Data YOUTUBE Instagram Internet Consumption
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Mobile Apps That Use Most Data: आपके मोबाइल के ये ऐप खाते हैं सबसे ज्यादा डेटा, इंटरनेट बचाना है तो तुरंत करें ये काम
आपके मोबाइल के ये ऐप खाते हैं सबसे ज्यादा डेटा, इंटरनेट बचाना है तो तुरंत करें ये काम
टेक्नोलॉजी
Free WiFi Danger: पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय कभी न करना ये गलतियां, झट से खाली हो सकता है अकाउंट
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय कभी न करना ये गलतियां, झट से खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
कमरे के साइज के हिसाब से कितने टन का होना चाहिए एसी? यहां देखें सारी कैलकुलेशन
कमरे के साइज के हिसाब से कितने टन का होना चाहिए एसी? यहां देखें सारी कैलकुलेशन
टेक्नोलॉजी
चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी
चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: सूर्या हत्याकांड का खौफनाक वीडियो आया सामने! | Khora | Breaking
Ghaziabad Surya Case: युवक की मौत का चौंकाने वाला वीडियो आया सामने | Khora Murder | Breaking News
CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
नौकरी
MPPHSCL Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget