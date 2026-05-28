हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOakter Studio AC 5000 Launch: एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी, जानें किस तकनीक से कम कर रहा खपत?

Oakter Studio AC 5000 Launch: एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी, जानें किस तकनीक से कम कर रहा खपत?

Oakter Studio AC 5000 2026 Launch : कंपनी का दावा है कि यह छोटा और हल्का विंडो AC सिर्फ करीब 4 रुपये प्रति घंटे की बिजली खर्च करता है. यही वजह है कि यह नया मॉडल लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 May 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

Oakter Studio AC 5000 2026 Launch : गर्मी का मौसम आते ही लोगों की सबसे बड़ी चिंता बढ़ते बिजली बिल को लेकर होने लगती है. एयर कंडीशनर भले ही तेज गर्मी से राहत दिलाते हों, लेकिन कई बार उनका भारी बिजली बिल लोगों का बजट बिगाड़ देता है. खासतौर पर छोटे घरों, स्टूडियो अपार्टमेंट या किराए के कमरों में रहने वाले लोग ऐसा AC चाहते हैं जो कम जगह घेरे, कम बिजली खाए और जेब पर ज्यादा बोझ भी न डाले. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ओकटर कंपनी ने अपना नया स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल लॉन्च किया है.

कंपनी का दावा है कि यह छोटा और हल्का विंडो AC सिर्फ करीब 4 रुपये प्रति घंटे की बिजली खर्च करता है. यही वजह है कि यह नया मॉडल लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया है. कंपनी के मुताबिक यह AC खास तौर पर छोटे कमरों, स्टडी रूम, ऑफिस केबिन और स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी जगहों के लिए बनाया गया है. इसमें नई इन्वर्टर तकनीक दी गई है, जो पुराने मॉडल की तुलना में कम बिजली खर्च करते हुए बेहतर कूलिंग देने में मदद करती है. 

एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी

ओकटर का नया स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल 0.5 टन क्षमता के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि यह AC करीब 75 वर्ग फुट तक के कमरे को आसानी से ठंडा कर सकता है. इसका वजन लगभग 22 किलो रखा गया है, जिससे इसे इंस्टॉल करना और जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है. यह AC खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो छोटे फ्लैट, पीजी, स्टूडियो रूम या ऑफिस के छोटे केबिन में रहते हैं. 

कैसे कम करता है बिजली की खपत?

इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन्वर्टर-आधारित कूलिंग तकनीक है. आमतौर पर पुराने AC में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है, जो जरूरत पड़ने पर बार-बार ऑन और ऑफ होता रहता है. इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है, लेकिन इस नए मॉडल में इन्वर्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है यानी जरूरत के अनुसार ही कूलिंग होती है और बिजली की बचत होती है. कंपनी का दावा है कि यह AC करीब 500 वॉट बिजली की खपत करता है. यह लगभग दो घंटे चलाने पर यह एक यूनिट बिजली खर्च करता है. इसी वजह से इसका अनुमानित खर्च करीब 4 रुपये प्रति घंटा बताया जा रहा है. 

3-स्टार रेटिंग के साथ मिलेगा स्टूडियो एसी 

ओकटर स्टूडियो एसी 5000 (2026) को 3-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है. इसका मतलब है कि यह बिजली बचाने के साथ संतुलित कूलिंग देने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें एंटी-डस्ट फिल्टर भी दिया गया है, जो हवा में मौजूद धूल और छोटे कणों को रोकने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि इसका लो-नॉइज ऑपरेशन फीचर कम आवाज के साथ काम करता है, जिससे पढ़ाई या काम करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें - Google Maps Fuel Saving Setting : गूगल मैप की इस सेटिंग को करें ऑन, आज ही से होने लगेगी फ्यूल की बंपर बचत

पानी टपकने की समस्या भी होगी कम

इस मॉडल में CWRC कूलिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह सिस्टम AC के बाहर पानी टपकने की समस्या को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह AC भारत के अलग-अलग मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे उमस और ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में भी बेहतर कूलिंग मिल सके. इस AC की एक और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी खास वायरिंग या भारी पावर सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल सामान्य 6A घरेलू पावर सॉकेट पर आसानी से चल सकता है. यह 1200VA प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर भी काम कर सकता है. 

कितनी है इस एसी की कीमत 

ओकटर स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल की लॉन्च कीमत 14,499 रुपये प्लस GST रखी गई है. ग्राहक इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. कंपनी इस AC के साथ रिमोट कंट्रोल, माउंटिंग फ्रेम, यूनिट पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी भी दे रही है. 

यह भी पढ़ें - Nitin Gadkari Water Based Stove Launch: पानी से जलेगा ये चूल्हा, नितिन गडकरी ने लॉन्च की गजब की तकनीक, जानें कब तक खरीद पाएंगे आप?

Published at : 28 May 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Oakter AC 2026 Studio AC 5000 Low Power AC Power Saving AC 4 Rupees Power AC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Oakter Studio AC 5000 Launch: एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी, जानें किस तकनीक से कम कर रहा खपत?
एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी, जानें किस तकनीक से कम कर रहा खपत?
टेक्नोलॉजी
Ethanol Stove vs LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडर से कितना सस्ता है एथेनॉल चूल्हा, जानें कैसे काम करती है यह नई तकनीक?
एलपीजी सिलेंडर से कितना सस्ता है एथेनॉल चूल्हा, जानें कैसे काम करती है यह नई तकनीक?
टेक्नोलॉजी
Best Earbuds Under 2000 Rupees: बेहतर कॉलिंग और लाजवाब म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये के ये ईयर बड्स, कान में डालो और भूल जाओ
बेहतर कॉलिंग और लाजवाब म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये के ये ईयर बड्स, कान में डालो और भूल जाओ
टेक्नोलॉजी
Portable Air Conditioner For Summer: गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर
गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक: सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा, राज्यसभा का पद ठुकराया, अब उनके लिए आगे क्या?
कर्नाटक: सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा, राज्यसभा का पद ठुकराया, अब उनके लिए आगे क्या?
बिहार
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
इंडिया
NEET Leak के बाद फिर न हो चूक, सरकार अब उठाएगी बड़ा कदम, सेना को दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर?
NEET Leak के बाद फिर न हो चूक, सरकार अब उठाएगी बड़ा कदम, सेना को दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर?
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
शिक्षा
NEET UG 2026 छात्रों को बड़ी राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की तारीख बढ़ी
NEET UG 2026 छात्रों को बड़ी राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की तारीख बढ़ी
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget