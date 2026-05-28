एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी, जानें किस तकनीक से कम कर रहा खपत?

Oakter Studio AC 5000 2026 Launch : गर्मी का मौसम आते ही लोगों की सबसे बड़ी चिंता बढ़ते बिजली बिल को लेकर होने लगती है. एयर कंडीशनर भले ही तेज गर्मी से राहत दिलाते हों, लेकिन कई बार उनका भारी बिजली बिल लोगों का बजट बिगाड़ देता है. खासतौर पर छोटे घरों, स्टूडियो अपार्टमेंट या किराए के कमरों में रहने वाले लोग ऐसा AC चाहते हैं जो कम जगह घेरे, कम बिजली खाए और जेब पर ज्यादा बोझ भी न डाले. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ओकटर कंपनी ने अपना नया स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल लॉन्च किया है.

कंपनी का दावा है कि यह छोटा और हल्का विंडो AC सिर्फ करीब 4 रुपये प्रति घंटे की बिजली खर्च करता है. यही वजह है कि यह नया मॉडल लॉन्च होते ही चर्चा में आ गया है. कंपनी के मुताबिक यह AC खास तौर पर छोटे कमरों, स्टडी रूम, ऑफिस केबिन और स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी जगहों के लिए बनाया गया है. इसमें नई इन्वर्टर तकनीक दी गई है, जो पुराने मॉडल की तुलना में कम बिजली खर्च करते हुए बेहतर कूलिंग देने में मदद करती है.

एक घंटे में सिर्फ 4 रुपये की बिजली फूंकता है यह एसी

ओकटर का नया स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल 0.5 टन क्षमता के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि यह AC करीब 75 वर्ग फुट तक के कमरे को आसानी से ठंडा कर सकता है. इसका वजन लगभग 22 किलो रखा गया है, जिससे इसे इंस्टॉल करना और जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है. यह AC खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो छोटे फ्लैट, पीजी, स्टूडियो रूम या ऑफिस के छोटे केबिन में रहते हैं.

कैसे कम करता है बिजली की खपत?

इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन्वर्टर-आधारित कूलिंग तकनीक है. आमतौर पर पुराने AC में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है, जो जरूरत पड़ने पर बार-बार ऑन और ऑफ होता रहता है. इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है, लेकिन इस नए मॉडल में इन्वर्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है यानी जरूरत के अनुसार ही कूलिंग होती है और बिजली की बचत होती है. कंपनी का दावा है कि यह AC करीब 500 वॉट बिजली की खपत करता है. यह लगभग दो घंटे चलाने पर यह एक यूनिट बिजली खर्च करता है. इसी वजह से इसका अनुमानित खर्च करीब 4 रुपये प्रति घंटा बताया जा रहा है.

3-स्टार रेटिंग के साथ मिलेगा स्टूडियो एसी

ओकटर स्टूडियो एसी 5000 (2026) को 3-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है. इसका मतलब है कि यह बिजली बचाने के साथ संतुलित कूलिंग देने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें एंटी-डस्ट फिल्टर भी दिया गया है, जो हवा में मौजूद धूल और छोटे कणों को रोकने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि इसका लो-नॉइज ऑपरेशन फीचर कम आवाज के साथ काम करता है, जिससे पढ़ाई या काम करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होती है.

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पानी टपकने की समस्या भी होगी कम

इस मॉडल में CWRC कूलिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह सिस्टम AC के बाहर पानी टपकने की समस्या को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह AC भारत के अलग-अलग मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे उमस और ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में भी बेहतर कूलिंग मिल सके. इस AC की एक और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी खास वायरिंग या भारी पावर सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल सामान्य 6A घरेलू पावर सॉकेट पर आसानी से चल सकता है. यह 1200VA प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर भी काम कर सकता है.

कितनी है इस एसी की कीमत

ओकटर स्टूडियो एसी 5000 (2026) मॉडल की लॉन्च कीमत 14,499 रुपये प्लस GST रखी गई है. ग्राहक इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. कंपनी इस AC के साथ रिमोट कंट्रोल, माउंटिंग फ्रेम, यूनिट पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी भी दे रही है.

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