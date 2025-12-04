हाइपरटेंशन का अलर्ट देगी Apple Watch, आ गया नया फीचर, ऐसे करें इनेबल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आखिरकार अब भारत में भी ऐप्पल वॉच में हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन का फीचर आ गया है. ऐप्पल ने ग्लोबली कुछ महीने पहले इस फीचर को रोल आउट किया था और अब रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद यह भारत में भी लॉन्च हो गया है. यह फीचर यूजर को ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहने पर अलर्ट करेगा. यह फीचर ऐप्पल वॉच सीरीज 9 और ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के बाद आए मॉडल में अवेलेबल होगा और इसके लिए यूजर के पास watchOS का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए.

कैसे काम करेगा फीचर?

हाईपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर वन-टाइम अलर्ट होगा, जो यूजर को संभावित खतरे से अलर्ट कर देगा. इसके लिए ऐप हार्ट रेट सेंसर से डेटा जुटाएगा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह फीचर ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं करेगा और न ही हाइपरटेंशन को मैनेज करने में कोई मदद करेगा. बता दें कि अधिकतर लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि उन्हें हाइपरटेंशन है. दुनियाभर में करीब 1.4 अरब लोग इससे जूझ रहे हैं और उनमें से करीब 40 प्रतिशत को इसका पता भी नहीं है.

फीचर को इनेबल कैसे करें?

इस फीचर को इनेबल करने के अपने आईफोन पर हेल्थ ऐप ओपन करें. अब इसके टॉप कॉर्नर पर दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप कर फीचर्स में जाएं और हेल्थ चेकलिस्ट ओपन करें. इसमें दिख रहे हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन्स पर टैप कर अपनी एज वेरिफाई करें. यहां यह भी पूछा जाएगा कि क्या आप हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं. सारी जानकारी भरने के बाद कंटिन्यू पर टैप करें. इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर प्रोसेस को पूरी करें. लास्ट में डन पर टैप करते ही फीचर एक्टिव हो जाएगा. फीचर को यूज करने के लिए आपके पास वॉच सीरीज 9 या वॉच अल्ट्रा 2 से पुराना मॉडल नहीं होना चाहिए. साथ ही आईफोन 11 के बाद के मॉडल में यह फीचर काम करेगा. इसे यूज करने के लिए आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा होनी चाहिए और प्रेग्नेंट औरतें इस फीचर को यूज नहीं कर सकतीं.

