मोबाइल चार्जर को यूज करना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कई बार लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो सकता है. अमेरिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्चे को मोबाइल चार्जर से करंट लग गया. यह हादसा इतना भयानक था कि बच्चे के गले और छाती की स्किन बुरी तरह झुलस गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा. आज हम आपको ऐसे हादसे से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना अमेरिका की है, जहां एक घर में एक्सटेंशन कॉर्ड में मोबाइल चार्जर अटका हुआ था. यह चार्जर ठीक तरीके से लगा नहीं था और इसके और कॉर्ड के बीच में गैप था. इसके बगल में खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे के गले की चेन इस गैप में फंस गई. इससे उसे जोर का झटका लगा. इससे बचने के लिए उसने चेन को जोर से खींचकर गले से तोड़कर दूर फेंक दिया. इस कारण करंट से उसकी जान जाते-जाते बची. इस घटना के तुरंत बाद उसके घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज करवाया.

हमेशा बरतें ये सावधानियां

सोते समय चार्जर को प्लग-इन करके न रखें. नींद में कोई मेटल टच होने पर इसमें करंट आ सकता है. इसलिए अगर आपके बिस्तर के पास प्लग में चार्जर लगा हो तो उसे हटाकर ही सोएं.

बच्चों को पावर प्लग से दूर रखें. कई बार लोग बच्चों को मोबाइल चार्ज लगाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है. इसलिए बच्चों को हमेशा प्लग से दूर ही रखें.

अगर आपका चार्जर पुराना हो गया है और इसके केबल कट गई है तो इसे यूज करना बंद कर दें. इससे करंट लग सकता है. इसी तरह अगर कोई चार्जर प्लग में फिट नहीं हो रहा है तो इसे धक्के से फिट करने की कोशिश न करें. बेहतर होगा कि फोन को दूसरी प्लग से चार्ज कर लिया जाए.

