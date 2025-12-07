बिना SIM स्लॉट के आएगा Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, ऑनलाइन लीक हो गईं डिटेल्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone Fold: एप्पल के लंबे समय से सुर्खियों में बने फोल्डेबल iPhone को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है. चीन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने पहले फोल्डेबल मॉडल में फिजिकल SIM ट्रे को पूरी तरह हटाने की तैयारी कर रही है. यानी आने वाला iPhone Fold सिर्फ eSIM पर ही चलेगा. यह कदम खासकर उन बाजारों में विवाद खड़ा कर सकता है जहां eSIM का इस्तेमाल अभी भी सीमित है.

चीन में चुनौती, भारत में बदलाव आसान

यह जानकारी चीनी टिप्स्टर Instant Digital से आई है जिन्होंने Weibo पर दावा किया कि फोल्डेबल iPhone में SIM स्लॉट नहीं दिया जाएगा. चीन में अभी eSIM सर्विस उतनी विकसित नहीं है जिससे वहां यूजर्स को दिक्कत हो सकती है.

भारत में हालांकि स्थिति बेहतर है. Jio, Airtel और Vi पहले से ही eSIM सपोर्ट देते हैं इसलिए इंडियन यूजर्स के लिए ट्रांज़िशन काफी आसान रहने वाला है. एप्पल भी पिछले कुछ सालों से अपने कई मॉडल्स को SIM-फ्री दिशा में ले जा रहा है.

कैसा होगा iPhone Fold?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple का पहला फोल्डेबल फोन कंपनी का सबसे एडवांस्ड डिवाइस हो सकता है. इसमें 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले और 7.8 इंच का फोल्डेबल इनर स्क्रीन होने की उम्मीद है. दावा ये भी है कि एप्पल ने वह क्रीज़ प्रॉब्लम हल कर दी है जो अभी तक लगभग सभी फोल्डेबल फोन्स में दिखती है. यानी अंदर की स्क्रीन लगभग बिना किसी लाइन के दिखाई दे सकती है.

फोन में Apple का अगली पीढ़ी वाला A20 Pro चिप दिया जा सकता है जो TSMC की 2-नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इससे परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बैटरी के लिए भी नई Silicon-Carbon तकनीक अपनाई जा सकती है जिससे ज्यादा क्षमता के साथ पतला डिजाइन बरकरार रहेगा.

डिजाइन और कैमरे में भी बड़े बदलाव

लीक्स के अनुसार, फोल्डेबल iPhone की मोटाई दो iPhone Air के बराबर हो सकती है जिससे यह मज़बूत तो लगेगा लेकिन हाथ में भारी नहीं होगा. कैमरे के मामले में भी कंपनी बड़ा कदम उठा सकती है. चर्चा है कि इसमें 24MP का अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलेगा जिससे स्क्रीन में कोई कटआउट नहीं होगा और फोटो-क्वालिटी भी फ्लैगशिप लेवल की दिखेगी.

कब आएगा पहला फोल्डेबल iPhone?

रिपोर्ट्स के हिसाब से फोल्डेबल iPhone 2026 के अंत तक मार्केट में आने की उम्मीद है. हालांकि लॉन्च में अभी वक्त है, लेकिन लीक्स बता रहे हैं कि एप्पल लगातार इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है. जैसे-जैसे कंपनी अपने इकोसिस्टम में eSIM-ओनली मॉडल्स बढ़ा रही है वैसा ही रुझान इस फोल्डेबल में भी दिख सकता है. यह डिवाइस न सिर्फ डिजाइन और हार्डवेयर के मामले में क्रांतिकारी होगा, बल्कि कनेक्टिविटी में एप्पल के अगले बड़े कदम की भी झलक देगा.

