हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीब्राउजर एक्सटेंशन यूज करते समय सावधान! 40 लाख यूजर्स आ गए मैलवेयर की चपेट में, जानें इसे सुरक्षित कैसे रखें

ब्राउजर एक्सटेंशन यूज करते समय सावधान! 40 लाख यूजर्स आ गए मैलवेयर की चपेट में, जानें इसे सुरक्षित कैसे रखें

Browser Extension: डिजिटल युग में ब्राउजर एक्सटेंशन हमारी इंटरनेट लाइफ को आसान बनाते हैं. चाहे वह एड-ब्लॉकर हो, पासवर्ड मैनेजर या कोई प्रोडक्टिविटी टूल, एक्सटेंशन हर काम को तेज और आसान बनाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Dec 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Browser Extension: आज के डिजिटल युग में ब्राउजर एक्सटेंशन हमारी इंटरनेट लाइफ को आसान बनाते हैं. चाहे वह एड-ब्लॉकर हो, पासवर्ड मैनेजर या कोई प्रोडक्टिविटी टूल, एक्सटेंशन हर काम को तेज और आसान बनाते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 लाख यूजर्स ऐसे मैलवेयर वाले एक्सटेंशन से प्रभावित हुए हैं जो उनके डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं.

ब्राउजर एक्सटेंशन में छुपा खतरा

अधिकांश लोग एक्सटेंशन को सिर्फ यूजर फ्रेंडली टूल समझकर इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन कुछ एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में बैकग्राउंड में मैलवेयर चला सकते हैं. ये मैलवेयर आपके ब्राउज़िंग डेटा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं. कभी-कभी तो ये एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल को स्लो कर देते हैं या लगातार पॉप-अप और विज्ञापन दिखाने लगते हैं.

कैसे पहचानें मैलवेयर एक्सटेंशन

  • मैलवेयर वाले एक्सटेंशन अक्सर ये कुछ लक्षण दिखाते हैं जैसे,
  • इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ब्राउज़र की स्पीड धीमी होना.
  • बिना अनुमति के पॉप-अप विज्ञापन या रीडायरेक्शन.
  • पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी मांगना.
  • कम डाउनलोड वाले या नई डेवलपर प्रोफाइल वाले एक्सटेंशन.

अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें

सबसे पहले हमेशा विश्वसनीय सोर्स से ही एक्सटेंशन डाउनलोड करें जैसे Google Chrome Web Store या Mozilla Add-ons. एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू, रेटिंग और डाउनलोड संख्या जरूर देखें. अनावश्यक एक्सटेंशन को ब्राउजर से हटाते रहें. इसके अलावा, अपने ब्राउजर और एंटीवायरस को अपडेट रखना बेहद जरूरी है.

नियमित जांच और मॉनिटरिंग

ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर एक्सटेंशन की अनुमति और एक्टिविटी समय-समय पर चेक करते रहें. कोई भी संदिग्ध या अनजान एक्सटेंशन तुरंत डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दें. इसके अलावा, पासवर्ड मैनेजर और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकता है.

ब्राउजर एक्सटेंशन हमारी ऑनलाइन लाइफ को आसान बनाते हैं लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है. बिना सावधानी के डाउनलोड किए गए एक्सटेंशन आपके डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं. इसलिए हमेशा भरोसेमंद एक्सटेंशन चुनें, अपनी ब्राउज़र सुरक्षा अपडेट रखें और समय-समय पर अपने इंस्टॉल किए एक्सटेंशन की समीक्षा करते रहें.

यह भी पढ़ें:

ऐसे यूज करें एआई चैटबॉट, पर्सनल जानकारी भी नहीं देनी पड़ेगी, काम भी बन जाएगा

Published at : 07 Dec 2025 07:42 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Browser Extension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
जनरल नॉलेज
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
हेल्थ
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget