Browser Extension: आज के डिजिटल युग में ब्राउजर एक्सटेंशन हमारी इंटरनेट लाइफ को आसान बनाते हैं. चाहे वह एड-ब्लॉकर हो, पासवर्ड मैनेजर या कोई प्रोडक्टिविटी टूल, एक्सटेंशन हर काम को तेज और आसान बनाते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 लाख यूजर्स ऐसे मैलवेयर वाले एक्सटेंशन से प्रभावित हुए हैं जो उनके डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं.

ब्राउजर एक्सटेंशन में छुपा खतरा

अधिकांश लोग एक्सटेंशन को सिर्फ यूजर फ्रेंडली टूल समझकर इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन कुछ एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में बैकग्राउंड में मैलवेयर चला सकते हैं. ये मैलवेयर आपके ब्राउज़िंग डेटा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं. कभी-कभी तो ये एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल को स्लो कर देते हैं या लगातार पॉप-अप और विज्ञापन दिखाने लगते हैं.

कैसे पहचानें मैलवेयर एक्सटेंशन

मैलवेयर वाले एक्सटेंशन अक्सर ये कुछ लक्षण दिखाते हैं जैसे,

इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ब्राउज़र की स्पीड धीमी होना.

बिना अनुमति के पॉप-अप विज्ञापन या रीडायरेक्शन.

पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी मांगना.

कम डाउनलोड वाले या नई डेवलपर प्रोफाइल वाले एक्सटेंशन.

अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें

सबसे पहले हमेशा विश्वसनीय सोर्स से ही एक्सटेंशन डाउनलोड करें जैसे Google Chrome Web Store या Mozilla Add-ons. एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू, रेटिंग और डाउनलोड संख्या जरूर देखें. अनावश्यक एक्सटेंशन को ब्राउजर से हटाते रहें. इसके अलावा, अपने ब्राउजर और एंटीवायरस को अपडेट रखना बेहद जरूरी है.

नियमित जांच और मॉनिटरिंग

ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर एक्सटेंशन की अनुमति और एक्टिविटी समय-समय पर चेक करते रहें. कोई भी संदिग्ध या अनजान एक्सटेंशन तुरंत डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दें. इसके अलावा, पासवर्ड मैनेजर और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकता है.

ब्राउजर एक्सटेंशन हमारी ऑनलाइन लाइफ को आसान बनाते हैं लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है. बिना सावधानी के डाउनलोड किए गए एक्सटेंशन आपके डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं. इसलिए हमेशा भरोसेमंद एक्सटेंशन चुनें, अपनी ब्राउज़र सुरक्षा अपडेट रखें और समय-समय पर अपने इंस्टॉल किए एक्सटेंशन की समीक्षा करते रहें.

