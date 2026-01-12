हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iOS 27 अपडेट: 1-2 नहीं, 9 नई इमोजी लेकर आ रही है ऐप्पल, देखते ही आ जाएंगी पसंद

आईफोन यूजर्स को iOS 27 अपडेट का इंतजार है. इसमें नए फीचर्स और रिफाइनमेंट के साथ-साथ 9 नई इमोजी भी आ सकती हैं. फिलहाल इन इमोजी को रिव्यू किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपके लिए कुछ नई इमोजी आने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल कुछ नई इमोजी पर काम कर रही हैं, जिन्हें iOS 27 अपडेट में शामिल किया जा सकता है. टेक्स्ट और इमोजी के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाने और मैंटेन करने वाली संस्था यूनिकोड कंसोर्टियम इन नए इमोजी कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर रही है. अगर यहां से हरी झंडी मिलती है तो ऐप्पल इन इमोजी को iOS 27 में शामिल कर लेगी, जो इस साल के आखिर तक रोल आउट की जा सकती है.  

कौन-कौन सी नई इमोजी आने की उम्मीद है?

ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, 9 नए इमोजी कॉन्सेप्ट का रिव्यू किया जा रहा है. इनमें स्क्विंटिग आईज के साथ स्माइली पेस, लेफ्टवार्ड और राइटवार्ड थंब साइन जेस्चर, मॉनार्क बटरफ्लाई, पिकल, लाइटहाउस, मीटियोर, इरेजर और हैंडल वाला नेट शामिल हैं. इनके अलावा 10 एक्स्ट्रा स्किन-टोन वेरिएशन को भी रिव्यू किया जा रहा है. बता दें कि अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में हैं और फाइनल मंजूरी मिलने से पहले इनमें बदलाव भी किया जा सकता है. यूनिकोड कंसोर्टियम से मंजूरी मिलने के बाद ऐप्पल इनके अपने वर्जन तैयार करेगी.

कब रोलआउट होगी iOS 27?

माना जा रहा है कि ऐप्पल इस साल के आखिर तक iOS 27 को रोल आउट कर सकती है और जून में होने वाली वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इसकी झलक दिख सकती है. नई अपडेट में नए फीचर्स के साथ-साथ रिफाइनमेंट पर भी जोर दिया जाएगा. इस अपडेट में ऐप्पल ऐप्स में एआई एक्शन इंटीग्रेट करने की परमिशन देगी. यह एआई कोई थर्ड-पार्टी चैटबॉट न होकर ऑन-डिवाइस काम करने वाला और ऐप्पल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करने वाला मॉडल हो सकता है. साथ ही इसमें सिरी का नया वर्जन, ऐप्पल हेल्थ प्लस और एआई पावर्ड सर्च टूल्स मिलने की भी उम्मीद है. इस तरह देखा जाए तो नई अपडेट एआई से लैस होगी, जिससे आईफोन यूजर्स के कई काम आसान होने वाले हैं.

Published at : 12 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Emoji Apple TECH NEWS IOS 27
