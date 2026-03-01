हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपरेजिन

Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपरेजिन

Galaxy S26 vs iPhone 17: सैमसंग और ऐप्पल दोनों के ही एंट्री लेवल फ्लैगशिप डिवाइस कई मामलों में एक समान लगते हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह अलग भी हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Galaxy S26 vs iPhone 17: सैमसंग ने हाल ही में अपनी Galaxy S26 Series को लॉन्च किया है. इसके बेस मॉडल Galaxy S26 को भी कई अपग्रेड्स दी गई हैं और बाजार में इसका सीधा मुकाबला ऐप्पल के आईफोन 17 से है. दोनों ही फोन का फॉर्म फैक्टर और स्क्रीन साइज सेम है, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग भी हैं. अगर आप इन दोनों एंट्री-लेवल फ्लैगशिप फोन में एक खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए दोनों का डिटेल्ड कंपेरिजन लेकर आए हैं. 

Galaxy S26 vs iPhone 17 कंपेरिजन

डिस्प्ले और डिजाइन- दोनों ही फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है. गैलेक्सी में जहां 2340 x 1080 पिक्सल वाला FHD+ पैनल लगा है, वहीं आईफोन 2622 x 1206 पिक्सल के OLED पैनल के साथ आता है. S26 की पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स है, वहीं आईफोन 3,000 निट्स तक पुश कर देता है. डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन की हाइट सेम है, लेकिन आईफोन 10 ग्राम भारी है. दोनों ही फोन एल्युमिनियनम फ्रेम के साथ आते हैं. S26 के फ्रंट और बैक पर Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन है तो ऐप्पल ने फ्रंट में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दी है.

परफॉर्मेंस- सैमसंग ने S26 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 12GB स्टैंडर्ड रैम दी है. आईफोन में A19 प्रोसेसर लगा है, जिसे 8GB रैम से पेयर किया गया है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S26 एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर रन करता है. दूसरी तरफ आईफोन 17 iOS 26 पर रन कर रहा है. 

कैमरा- S26 के रियर में 50MP का प्राइमरी, 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो सेंसर लगा है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP सेंसर दिया गया है. अगर आईफोन की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी और 48MP का अल्ट्रावाइड सेंसर लगा है. इसके फ्रंट में 18MP स्क्वेयर शेप का कैमरा सेंसर है, जो कई आस्पेक्ट रेशो में सेल्फी कैप्चर कर सकता है.

बैटरी- बैटरी के मामले में सैमसंग ने बाजी मार ली है. S26 में 4,300mAh का बैटरी पैक है तो आईफोन 17 3,692mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था. इस बैटरी पर सैमसंग 31 घंटे के वीडियो प्लेबैक का दावा करती है तो ऐप्पल 30 घंटे का दावा कर रही है. 

कीमत- कीमत के मामले में ऐप्पल का आईफोन 17 विजेता है. भारत में इस आईफोन की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है. इसकी तुलना में सैमसंग का एंट्री लेवल फ्लैगशिप थोड़ा महंगा है. भारत में सैमसंग S26 की कीमत 87,999 रुपये से शुरू होती है.

पहले फोल्डेबल आईफोन में यह कमाल करने वाली है ऐप्पल, यह नई जानकारी आई सामने

Published at : 01 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
IPhone 17 TECH NEWS Phone Comparison Galaxy S26 Galaxy S26 V IPhone 17
