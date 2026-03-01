हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

HPCL ने 618 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर की शानदार भर्ती निकाली है.अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बढ़िया मौका है. जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Mar 2026 06:49 AM (IST)
देश की जानी-मानी सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  में युवाओं के लिए शानदार मौका दिया है. कंपनी ने कुल 618 पदों पर भर्ती निकाल दी है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर के कई अलग-अलग पद शामिल हैं.अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फाइनेंस/एचआर बैकग्राउंड से हैं और एक अच्छी, सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए काफी खास हो सकता है. 

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में कुल 618 पदों पर भर्ती की जाएगी.जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल, एचआर, फायर एंड सेफ्टी और असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं.इंजीनियर और ऑफिसर पदों में मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर (CA/CMA/MBA), HR ऑफिसर और IS ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं.

क्या चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए संबंधित ट्रेड में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जबकि असिस्टेंट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मान्य है (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर). इंजीनियर पदों के लिए संबंधित शाखा में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है. कुछ खास पदों जैसे HR, क्वालिटी कंट्रोल और फायर एंड सेफ्टी के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है.

क्या है उम्र सीमा? 

इस भर्ती के लिए इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

चयन होने के बाद उम्मीदवारों को 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा.कंपनी की तरफ से मिलने वाला सालाना पैकेज लगभग 10.88 लाख (CTC) तक हो सकता है. इसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट और परफॉर्मेंस से जुड़े भत्ते शामिल होते हैं.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती में आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है.एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी. वहीं सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर या EWS से हैं, तो आपको 1000  रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके ऊपर 18% GST भी लगेगा, जिससे कुल फीस 1180 रुपये हो जाएगी.

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षण
  • ग्रुप डिस्कसन
  • स्किल टेस्ट
  • पर्सनल इंटरव्यू

कैसे करें आवेदन?

  • HPCL की आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाएं.
  • Careers सेक्शन में जाकर Current Openings पर क्लिक करें.
  • पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन  आईडी बनाएं.
  • अपनी जानकारी भरें.
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 06:49 AM (IST)
