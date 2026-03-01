आज से Vivo और iQOO के फोन होंगे महंगे? कई मॉडल्स की कीमत में होगी बढ़ोतरी, जानिए क्या है सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Price Hike: भारतीय बाजार में Vivo और iQOO के कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन की कीमतें आज से बढ़ सकती हैं. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कंपनियों की चुनिंदा सीरीज पर 1,500 से 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि अभी तक दोनों ब्रांड्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. माना जा रहा है कि मेमोरी कंपोनेंट की बढ़ती लागत के कारण यह संशोधन किया जा सकता है.

Vivo T4 सीरीज पर संभावित असर

Vivo T4 को भारत में 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये, 8GB + 256GB के लिए 24,999 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल के लिए 26,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. लीक के अनुसार, तीनों वेरिएंट की कीमत में लगभग 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो नई कीमतें क्रमशः 24,999 रुपये, 26,999 रुपये और 28,999 रुपये तक पहुंच सकती हैं.

इसी तरह Vivo T4R के मौजूदा वेरिएंट्स 8GB + 128GB (20,999 रुपये), 8GB + 256GB (22,999 रुपये) और 12GB + 256GB (24,999 रुपये)—में भी करीब 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

वहीं Vivo T4x में अलग-अलग वेरिएंट पर अलग असर दिख सकता है. 6GB + 128GB मॉडल की कीमत करीब 1,500 रुपये बढ़ सकती है जबकि 8GB वाले वेरिएंट्स में लगभग 2,500 रुपये तक की छलांग लगने की चर्चा है.

iQOO Z10 लाइनअप भी आ सकता है दायरे में

iQOO Z10 के सभी वेरिएंट्स में लगभग 2,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. इससे 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 24,999 रुपये तक जा सकती है जबकि 12GB + 256GB वेरिएंट करीब 28,999 रुपये तक पहुंच सकता है.

iQOO Z10R के स्टोरेज विकल्पों में भी समान वृद्धि की उम्मीद है.

वहीं iQOO Z10x में Vivo T4x जैसी संरचना देखने को मिल सकती है जहां बेस वेरिएंट में 1,500 रुपये और 8GB वेरिएंट्स में लगभग 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.

