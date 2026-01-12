क्या इंस्टाग्राम ने आपको भी भेजा है पासवर्ड रिसेट करने का मेल? ओपन करने से पहले जान लें पूरा सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







क्या आपके पास भी बिना रिक्वेस्ट किए इंस्टाग्राम की तरफ से पासवर्ड रिसेट करने का मेल आया है? अगर इसका जवाब हां है तो आप ऐसे अकेले यूजर नहीं हैं. पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर के यूजर्स के पास ऐसे मेल आ रहे हैं, जिनमें पासवर्ड रिसेट करने की नोटिफिकेश होती है. इससे यह कयास लगाया जाने लगा था कि इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा लीक की कोई घटना हुई है. अब इस पर इंस्टाग्राम ने अपनी सफाई दी है. आइए जानते हैं कि ये ईमेल क्यों आ रहे थे और इंस्टाग्राम का इस पर क्या कहना है.

बिना रिक्वेस्ट किए भी क्यों आ रहे थे मेल?

इंस्टाग्राम ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि यह एक टेक्नीकल इश्यू था, जिसकी वजह से एक आउटसाइड पार्टी पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट ट्रिगर कर रही थी. कंपनी ने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि उसका इंटरनल सिस्टम ब्रीच नहीं हुआ था और यूजर अकाउंट्स सेफ हैं. इंस्टाग्राम ने अपने बयान में कहा कि इस इश्यू को फिक्स कर दिया गया है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. आप पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट वाले ईमेल्स को इग्नोर कर सकते हैं.

यूजर्स मान रहे थे डेटा लीक की घटना

पिछले कुछ दिनों में दुनियाभर के हजारों यूजर्स के पास ऐसे ईमेल आए हैं. शुरुआत में कई यूजर्स को लगा कि यह हैकिंग की कोशिश या डेटा लीक हो सकता है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि यह फिशिंग कैंपेन हो सकता है, जिसमें स्कैमर डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हों. यह घटना भी ऐसे समय हुई थी, जब एक रिपोर्ट में सामने आया कि इंस्टाग्राम यूजर्स की इंफोर्मेशन अंडरग्राउंड फोरम पर सर्कुलेट हो रही है. इससे लोगों को डेटा लीक होने के संभावना पर भरोसा बढ़ गया था.

रिपोर्ट में सामने आई थी चौंकाने वाली जानकारी

मालवेयर बाइट के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने करीब 1.7 करोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सेंसेटिव इंफोर्मेशन जैसे यूजरनेम, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि चोरी कर ली हैं और अब इस इसका इस्तेमाल फर्जी ईमेल और मैसेज के लिए किया जा रहा है.

