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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple iPhone 18 Pro: सिर्फ कैमरा और बैटरी ही नहीं, हर मामले में अपग्रेड होकर लॉन्च होंगे नए मॉडल

Apple iPhone 18 Pro: सिर्फ कैमरा और बैटरी ही नहीं, हर मामले में अपग्रेड होकर लॉन्च होंगे नए मॉडल

Apple iPhone 18 Pro Leaks: सितंबर में iPhone 18 Pro और Pro Max से पर्दा उठ जाएगा. अब तक सामने आईं लीक्स से पता चलता है कि ये फोन कैमरा, बैटरी और चिपसेट के मामले में बड़ी अपग्रेड के साथ लॉन्च होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 May 2026 01:33 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro नए रंग विकल्प, छोटा डायनामिक आइलैंड पेश करेगा।
  • A20 Pro चिपसेट, 2nm पर आधारित, AI के लिए बेहतर होगा।
  • कैमरा में वेरिएबल अपर्चर, बड़ा सेंसर और नया कंट्रोल बटन आएगा।
  • प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी, इन-हाउस मॉडम कनेक्टिविटी सुधार सकता है।

Apple iPhone 18 Pro: ऐप्पल इस साल सितंबर में अपने iPhone 18 Pro और Pro Max को लॉन्च कर देगी. अभी इनकी लॉन्चिंग में कई महीने बाकी है, लेकिन कई लीक्स में दोनों ही मॉडल्स के संभावित फीचर्स लीक हो गए हैं. दोनों मॉडल्स के साइज में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी आदि के मामले में ये बड़ी अपग्रेड्स के साथ आने वाले हैं. अपकमिंग मॉडल्स के लुक में भी बदलाव होगा और इनमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा रखा जाएगा. आइए जानते हैं कि ऐप्पल के अपकमिंग प्रो मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है. 

नए कलर ऑप्शन

ऐप्पल ने iPhone 18 Pro मॉडल्स को नए कलर ऑप्शन में लॉन्च करने की तैयारी की है. पिछले महीने आईं रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी कंपनी इन मॉडल्स के लिए लाइट ब्लू, डार्क चैरी, डार्क ग्रे और सिल्वर समेत चार कलर ऑप्शन टेस्ट कर रही है, लेकिन इनमें से तीन कलर ऑप्शन ही लॉन्च किए जाएंगे. iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज कलर की तरह अपकमिंग मॉडल का डार्क चैरी कलर सबसे अलग दिखेगा.

चिपसेट होगा अपग्रेड

हर बार की तरह नए आईफोन में इस साल भी नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि प्रो मॉडल्स को A20 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा. यह प्रोसेसर 2nm प्रोसेस पर बना होगा और इससे दमदार परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. एआई ऐप्स के मामले में भी यह मौजूदा चिपसेट से एडवांस होगा.

आईफोन कैमरा में पहली बार मिलेगा यह फीचर

18 Pro मॉडल्स में कैमरा अपग्रेड को लेकर ऐप्पल इस बार काफी सीरियस है. 17 प्रो मॉडल्स की तरह अपकमिंग आईफोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस साल ऐप्पल पहली बार आईफोन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर देगी. इससे फोटो लेते समय लाइट को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. साथ ही सेंसर का साइज बड़ा करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं.

कैमरा कंट्रोल बटन को किया जाएगा सिंपल

ऐप्पल ने कैमरा कंट्रोल बटन के फंक्शन को सिंपल करने का मन बना लिया है. अभी इसमें जूम या एक्सपोजर लेवल को एडजस्ट करने के लिए टच कंट्रोल फीचर मिलता है, जो कई यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा. इसे देखते हुए कंपनी इस ऑप्शन को हटा भी सकती है. 

ऐप्पल की सबसे बड़ी बैटरी देगी दस्तक

18 Pro मॉडल्स की बैटरी कैपेसिटी भी इस बार अपडेट होने वाली है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी मिल सकती है. इस कारण इसके साइज में भी थोड़ी बढोतरी हो सकती है. 

नए इन-हाउस मॉडम की हो सकती है एंट्री

इस बात की पूरी संभावना है कि 18 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल अपने नए इन-हाउस मॉडम को यूज कर सकती है. ये मॉडल नेक्स्ट जनरेशन C2 मॉडम के साथ लॉन्च हो सकते हैं. यह पावर कंजप्शन को कम और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

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Published at : 07 May 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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