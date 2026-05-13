Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Shadow API मार्केट में प्रीमियम AI के बदले नकली मॉडल का भी खतरा।

Claude and Google Gemini AI: दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से डेवलपर्स और टेक कंपनियों की पहली पसंद बनता जा रहा है. खासकर Coding, Debugging और Content Generation जैसे कामों में AI टूल्स की मांग लगातार बढ़ रही है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन AI प्लेटफॉर्म्स पर चीन में आधिकारिक तौर पर रोक है, वहां भी डेवलपर्स चोरी-छिपे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Anthropic का Claude और Google का Gemini चीन में ऑफिशियली उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी स्थानीय कोडर्स अलग-अलग तरीकों से इन तक पहुंच बना रहे हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा रोल एक तेजी से बढ़ते Shadow API नेटवर्क का बताया जा रहा है.

आखिर क्या है Shadow API का खेल?

बताया जा रहा है कि चीन के ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे Taobao और Xianyu पर कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे एक्सेस बेच रहे हैं जिनकी मदद से यूजर्स सीधे Claude और दूसरे विदेशी AI मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं. इन सेवाओं में दावा किया जा रहा है कि यूजर्स बिना VPN और बिना विदेशी पेमेंट मेथड के भी AI टूल्स तक पहुंच सकते हैं. इसके लिए रिक्वेस्ट्स को चीन के बाहर मौजूद सर्वर्स के जरिए रूट किया जाता है जिससे सिस्टम ऐसा दिखाता है जैसे यूजर किसी दूसरे देश से AI मॉडल एक्सेस कर रहा हो.

Premium AI Features का भी मिल रहा एक्सेस

रिपोर्ट के अनुसार कई विक्रेता Native Claude Opus Access, Unlimited Claude Code Subscription और 1:1 Official Models जैसे दावे कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स 10 लाख टोकन तक के बड़े Context Window सपोर्ट का भी प्रचार कर रहे हैं. साथ ही ये सेवाएं फेमश कोडिंग टूल्स जैसे Cursor, VSCode और OpenClaw के साथ कम्पैटिबिलिटी देने का दावा करती हैं. डेवलपर्स को कम लेटेंसी और स्मूद एक्सपीरियंस का लालच दिया जा रहा है ताकि वे आसानी से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें.

Chinese Developers को क्यों पसंद आ रहा Claude?

कई डेवलपर्स का मानना है कि विदेशी AI मॉडल स्थानीय चीनी मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा सटीक और भरोसेमंद आउटपुट देते हैं. एक प्रोग्रामर ने दावा किया कि Claude कोडिंग के दौरान कम गलतियां करता है और अस्पष्ट निर्देश मिलने पर भी अच्छे परिणाम देता है. उसके अनुसार, कई स्थानीय AI मॉडल अब भी Hallucination की समस्या से जूझ रहे हैं जहां AI ऐसी चीजें बना देता है जो यूजर ने मांगी ही नहीं होतीं. जबकि Claude ज्यादा स्थिर और प्रोफेशनल आउटपुट देता है.

हर प्लेटफॉर्म भरोसेमंद नहीं

हालांकि इस पूरे नेटवर्क में धोखाधड़ी का खतरा भी मौजूद है. रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ प्लेटफॉर्म Claude या दूसरे प्रीमियम AI मॉडल्स का दावा करते हैं लेकिन असल में वे सस्ते चीनी AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. यानी यूजर पैसे किसी विदेशी प्रीमियम AI के लिए देता है लेकिन बैकएंड में उसे अलग मॉडल से जवाब मिल रहा होता है. इससे यह साफ होता है कि Shadow API मार्केट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि बड़े बिजनेस और रिस्क का भी हिस्सा बन चुका है.

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