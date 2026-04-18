iPhone 18 Pro मॉडल्स के कलर ऑप्शन हो गए लीक, इस वेरिएंट ने चुरा लिया सबका दिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro के नए कलर ऑप्शन लीक हुए हैं।

लाइट ब्लू, डार्क चेरी, डार्क ग्रे, सिल्वर रंग होंगे।

9nm प्रोसेसर, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी, वेरिएबल अपर्चर कैमरा मिलेगा।

सितंबर में लॉन्च, बेस मॉडल अगले साल आएगा।

iPhone 18 Pro Color Options: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की लॉन्चिंग जैसे-जैसी नजदीक आ रही है, वैसे ही इनसे जुड़ी नई-नई जानकारी भी सामने आ रही हैं. अब इन दोनों मॉडल्स के कलर ऑप्शन सामने आ गए हैं. ताजा लीक्स से पता चला है कि इस बार भी आईफोन यूजर्स को एक नया कलर ऑप्शन मिलने जा रहा है और यह भी iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज कलर की तरह सुपरहिट होने वाला है. आइए जानते हैं कि ये कलर ऑप्शंस कौन-कौन से होने वाले हैं.

ये होंगे iPhone 18 Pro Color Options

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल अभी iPhone 18 Pro मॉडल्स के लिए चार कलर ऑप्शन लेकर चल रही है. इनमें लाइट ब्लू, डार्क चैरी, डार्क ग्रे और सिल्वर शामिल है. इससे पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि प्रो मॉडल्स को डीप रेड कलर में लाया जाएगा, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट में इसे डार्क चैरी के तौर पर मेंशन किया गया है. यह कॉस्मिक ऑरेंज की तरह ब्राइट नहीं होगा, लेकिन उसी की तरह अलग दिखेगा. वहीं लाइट ब्लू कलर iPhone 17 के मिस्ट ब्लू कलर से मिलता-जुलता होगा. माना जा रहा है कि इन चार में से तीन कलर ऑप्शन को ही मार्केट में उतारा जाएगा. ऐप्पल सिल्वर कलर ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर सकती है.

ट्रेंड को जारी रखेगी ऐप्पल

ब्राइट कलर ऑप्शन वाले फोन पहले भी मार्केट में लॉन्च हुए थे, लेकिन ऐप्पल ने iPhone 17 Pro के साथ ब्राइट कलर को फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए भी पॉपुलर बना दिया. इससे पहले ऐसे कलर बेस आईफोन या सस्ते फोन के साथ आते थे. iPhone 17 Pro के बाद ओप्पो समेत कई कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस ऑरेंज कलर में लॉन्च किए हैं.

iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये अपग्रेड

iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को ऐप्पल कई अपग्रेड्स के साथ उतारेगी. इन दोनों ही मॉडल्स में 2nm प्रोसेस पर बना नया प्रोसेसर, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी, वेरिएबल अपर्चर के साथ मेन कैमरा दिया जाएगा. प्रो मैक्स मॉडल में ऐप्पल अपनी अब तक की सबसे बैटरी दे सकती है, जिस कारण इसका आकार भी थोड़ा बड़ा होगा. इनके डिस्प्ले में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन डायनामिक आईलैंड का आकार छोटा किया जाएगा. इससे आईफोन का फ्रंट लुक थोड़ा बदला हुआ हो सकता है.

कब लॉन्च होंगे iPhone 18 Pro और 18 Pro Max?

ऐप्पल अपने फ्लैगशिप मॉडल्स को इस साल सितंबर में लॉन्च करेगी. इन मॉडल्स के साथ कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी उतारने की तैयारी कर रही है. इस बार ऐप्पल ने लॉन्च साइकिल में बदलाव किया है और अब आईफोन 18 सीरीज का बेस मॉडल सितंबर की बजाय अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च होगा.

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