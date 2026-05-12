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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीElon Musk ने Anthropic को दी अपने सुपरकंप्यूटर की एक्सेस, अब तेज होगी एआई की रफ्तार

Elon Musk ने Anthropic को दी अपने सुपरकंप्यूटर की एक्सेस, अब तेज होगी एआई की रफ्तार

Anthropic Gets Full Access To Colossus 1 Supercomputer: मस्क की कंपनी और एंथ्रोपिक के बीच बड़ी डील हुई है. इसके तहत एंथ्रोपिक मस्क की कंपनी के सुपरकंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 May 2026 01:47 PM (IST)
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  • डील से एंथ्रोपिक को मिली अधिक कंप्यूटिंग पावर, यूजर लिमिट बदली।

Anthropic Gets Full Access To Colossus 1 Supercomputer: अमेरिकी टेक दिग्गज Elon Musk ने एआई इंडस्ट्री में बड़ी हलचल मचा दी है. दरअसल, मस्क की कंपनी SpaceX ने एआई कंपनी Anthropic के साथ की डील की है. इसके तहत Anthropic अपने एआई मॉडल रन करने के लिए SpaceX के Colossus 1 सुपरकंप्यूटर का यूज करेगी. यह डील ऐसे समय में हुई है, जब मस्क एंथ्रोपिक की सबसे बड़ी कंपीटिटर OpenAI के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. यह जानना भी रोचक है कि एंथ्रोपिक मस्क की दूसरी कंपनी xAI की भी कंपीटिटर है. आइए जानते हैं कि इसके बावजूद मस्क ने यह डील क्यों की है. 

क्या है Colossus 1 सुपरकंप्यूटर की खासियत?

मस्क की कंपनी xAI ने ग्रोक की ट्रेनिंग और एक्स को सपोर्ट करने के लिए यह एआई सुपरकंप्यूटर डेवलप किया था. इसे दुनिया के सबसे बड़े एआई फोक्स्ड सुपरकंप्यूटर में से एक माना जाता है. इसमें लगभग 2.20 लाख NVIDIA GPUs लगे हैं. इस सुपरकंप्यूटर को 122 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया था. फरवरी में SpaceX ने xAI को अपने अंदर मर्ज कर लिया था, जिससे एक नई कंपनी SpaceXAI बनी है.

मस्क ने क्यों मिलाया एंथ्रोपिक से हाथ?

मस्क ने एक्स पर पोस्ट डालकर यह डील करने का कारण बताया है. मस्क ने लिखा कि उन्होंने एंथ्रोपिक के सीनियर अधिकारियों के साथ कुछ वक्त गुजारकर यह पता किया है कि Claude AI (एंथ्रोपिक का एआई मॉडल) कैसे मानवता के लिए अच्छा है. अधिकारियों की बात सुनकर वो प्रभावित हुए हैं. मस्क ने भरोसा जताया कि Claude मानवता के लिए सुरक्षित होगा. इसके बाद अमेरिकी अरबपति ने लिखा कि उन्हें एंथ्रोपिक को Colossus 1 की एक्सेस देने में कोई दिक्कत नहीं है और SpaceXAI ने Colossus 2 पर काम शुरू कर दिया है.

एंथ्रोपिक को इस डील से क्या फायदा हुआ?

इस डील के बाद एंथ्रोपिक के पास ज्यादा कंप्यूटिंग पावर आ गई है. इसका असर यह हुआ कि कंपनी ने यूजर लिमिट को बदल दिया है. अब कंपनी ने अपने प्रो, मैक्स, टीम और सीट-बेस्ड एंटरप्राइज प्लान में मिलने वाली Claude Code की 5 घंटे की लिमिट को डबल कर दिया है. साथ ही प्रो और मैक्स प्लान के लिए पीक-आवर लिमिटेशन को भी हटाया गया है. इसके अलावा एंथ्रोपिक ने स्पेस में एआई कंप्यूट कैपेसिटी बनाने के लिए भी SpaceX के साथ हाथ मिलाने की इच्छा जताई है.

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Published at : 12 May 2026 01:47 PM (IST)
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