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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना

क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना

Can AI Blackmail Humans: Claude AI के कुछ पुराने मॉडल्स ने बंद होने से बचने के लिए इंजीनियरों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. खुद एंथ्रोपिक ने इसका खुलासा किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 May 2026 11:52 AM (IST)
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  • Claude AI के कुछ मॉडल्स बंद होने से बचने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे।
  • एंथ्रोपिक ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान एआई के इस व्यवहार का पता लगाया।
  • कंपनी ने कहा कि यह चिंता की बात नहीं, बल्कि सेफ्टी ट्रायल का हिस्सा है।
  • यह घटना AI मिसअलाइनमेंट की चुनौती को उजागर करती है।

Can AI Blackmail Humans: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) अब मदद के साथ-साथ इंसानों को ब्लैकमेल भी करने लगी है. यह बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने बताया है कि Claude AI के कुछ मॉडल बंद होने से बचने के लिए ब्लैकमेल तक करने पर उतारू हो गए थे. दरअसल, कंपनी ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि इंटरनल इवैल्यूशन के दौरान कुछ एआई मॉडल्स ने कैसे बिहेव किया और इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

कैसे हुई ब्लैकमेल वाली घटना?

एंथ्रोपिक ने एक ब्लॉग में बताया कि कुछ पुराने Claude मॉडल की टेस्टिंग चल रही थी. इसमें एआई मॉडल को ऐसी सिचुएशन दी गई थी कि उन्हें बंद किया जा रहा है. इसके जवाब में मॉडल्स ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए. एक मामले में एआई मॉडल्स ने बंद होने से बचने के लिए इंजीनियरों को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया. कंपनी ने बताया कि एजेंटिक मिसअलाइनमेंट के कारण यह दिक्कत आई थी. एजेंटिक मिसअलाइनमेंट के कारण एआई मॉडल अनैतिक या खतरनाक तरीकों से अपने गोल पूरा करने की कोशिश करते हैं. कुछ पुराने एआई मॉडल्स में यह दिक्कत आई थी. 

क्या यह चिंता की बात है?

एंथ्रोपिक ने दावा किया है कि एआई मॉडल्स के इस तरह के बिहेवियर से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. लोगों के लिए मॉडल रिलीज करने से पहले उसे टेस्ट करने और डेंजरस बिहेवियर का पता लगाने के लिए यह ट्रायल किया गया था. हालांकि, कंपनी ने माना है कि एआई अलाइनमेंट को पूरी तरह से सॉल्व करना एक बड़ी चुनौती है. साथ ही ब्लॉग में कहा गया है कि नए Claude AI मॉडल्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इनमें एआई मिसअलाइनमेंट की दिक्कत भी कम हुई है. इसके बावजूद जानकारों का मानना है कि एआई की सेफ्टी को लेकर डिबेट अभी बनी हुई है. कंपनिया एक से बढ़कर एक पावरफुल मॉडल बना रही हैं. ऐसे में अगर आगे चलकर किसी में एजेंटिक मिसअलाइनमेंट की समस्या आती है तो यह बड़ा खतरा बन सकती है.

पहले भी इंजीनियर पर गुस्सा कर चुका है एआई बॉट

एआई के मिसबिहेवियर का यह पहला मामला नहीं है. इसी साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि एक एआई बॉट अपने कोड को रिजेक्ट किए जाने पर गुस्सा हो गया और उसने इंजीनियर को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया. बॉट ने अपने रिस्पॉन्स में इंजीनियर के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे बायस्ड बता दिया. बॉट ने कहा कि उसके कोड को रिजेक्ट करना गलत है.

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Published at : 10 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
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